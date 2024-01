Persona 3: Reload – il nuovo trailer con Aidan Gallagher

Nuovo trailer per l’atteso remake di Persona 3

ATLUS ha pubblicato un nuovo trailer per l’attesissimo Persona 3 Reload: il filmato vede come protagonista l’acclamato attore e musicista Aidan Gallagher, noto per il suo ruolo come Numero Cinque nell’affermata serie d’azione di Netflix, The Umbrella Academy.

Nel nuovo trailer, Gallagher guida gli spettatori lungo una serie di ambienti del mondo di gioco mentre si lascia immergere nel suo universo. Basato sui temi più rilevanti del gioco, il tempo, la morte e il potere, il trailer invita gli spettatori ad accettare il proprio destino e decidere il proprio fato in Persona 3 Reload.

Persona 3 Reload, offrendo un anticipo dei misteri e dei pericoli che attendono i giocatori nel gioco, disponibile per il preordine su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 e PlayStation 4 prima dell’uscita il 2 febbraio 2024. Il gioco sarà anche disponibile su Xbox Game Pass all’uscita.

Ricordiamo che questo rifacimento presenterà un sistema di combattimento rinnovato, grafica e gameplay all’avanguardia, audio arricchito da un nuovo doppiaggio in inglese e molto altro.