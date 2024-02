Death Stranding 2: On the Beach arriva nel 2025, nuovo trailer

Ecco il nuovo lungo trailer di Death Stranding 2

Kojima Production ha confermato ufficialmente il titolo di DS 2, che sarà Death Stranding 2: On the Beach e debutterà nel 2025 in esclusiva su PlayStation 5.

Ecco il comunicato stampa ufficiale:

In Death Stranding 2: On the Beach , intraprendi una missione stimolante di connessione umana oltre l’UCA. Sam, con i compagni al suo fianco, intraprende un nuovo viaggio per salvare l’umanità dall’estinzione. Unisciti a loro mentre attraversano un mondo assediato da nemici ultraterreni, ostacoli e una domanda inquietante: avremmo dovuto connetterci? Passo dopo passo, il leggendario creatore di giochi Hideo Kojima cambia ancora una volta il mondo.