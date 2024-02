Kojima Production annuncia Physint, una nuova esclusiva per PS5

Kojima Production annuncia una nuova esclusiva per PlayStation 5

Kojima Production ha in cantiere un quarto progetto realizzato grazie alla partnership stretta con Souy Interactive Entertainment.

Il nuovo progetto, che entrerà in sviluppo dopo la conclusione dei lavori su Death Stranding 2, sarà sviluppato in esclusiva per PlayStation 5 e si intitolerà Physint.

“Sarà una IP nuova di zecca, originale, un gioco di spionaggio d’azione di prossima generazione”, ha dichiarato il fondatore di Kojima Productions, Hideo Kojima , durante la presentazione State of Play di oggi. “I preparativi sono in corso, ma la produzione inizierà seriamente presso Kojima Productions dopo Death Stranding 2 . Abbiamo una vasta esperienza con Sony, avendo coltivato insieme il genere dello spionaggio per quasi 30 anni. Inoltre, Sony non produce solo giochi, ma anche musica e film. Sarà sicuramente una collaborazione forte. Tra due anni celebrerò il 40° anniversario della mia carriera di produttore di videogiochi. Sono fiducioso che questo titolo sarà il culmine del mio lavoro”.

Kojima ha continuato: “Non posso dirvi molto adesso, ma abbiamo intenzione di riunire tecnologia e talenti all’avanguardia da tutto il mondo per crearlo. Ovviamente è un gioco interattivo, ma allo stesso tempo è anche un film, in termini di aspetto, storia, tema, cast, recitazione, moda e suono. Con questo titolo speriamo di superare le barriere tra film e videogiochi”.