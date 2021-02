Crash Bandicoot 4: It’s About Time arriva su PS5, Xbox Series X, PC e Switch

Annunci

Crash Bandicoot 4: It’s About Time arriverà sulle console next gen e Switch

Activision ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Crash Bandicoot 4: It’s About Time su PC (via Battle.net), PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch.

Sulle nuove console il platform godrà dei 60 fotogrammi al secondo, una risoluzione in 4K e tempi di caricamento rapidi grazie alla velocità degli SSD a bordo.

I giocatori che acquistano o hanno già acquistato Crash Bandicoot 4: It’s About Time su PlayStation 4 o Xbox One avranno diritto agli aggiornamenti di nuova generazione gratuitamente (tranne in Giappone) all’interno della stessa famiglia di console*** (inclusa la possibilità di trasferire i dati salvati).

I possessori di PlayStation 5 riceveranno anche il supporto al controller wireless DualSense, che permetterà di sentire tra le dita la forza del blaster che cambia il DNA di Neo Cortex e sperimentare la presa mentre si cimentano con Hookshot di Tawna. Inoltre, la funzione Activity Card di PlayStation 5 offrirà ai giocatori un’analisi dettagliata dei loro progressi in ciascuna delle dimensioni del gioco fornendo indicazioni per raggiungere gli obiettivi, e altro ancora.