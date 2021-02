Microsoft: Zenimax e Bethesda diventeranno la nuova sussidiaria “Vault”

Con l’arrivo di febbraio si avvia verso la concretizzazione anche l’acquisizione di Bethesda e Zenimax Media da parte di Microsoft.

Il 29 gennaio l’azienda ha presentato alla Commissione Europea tutta la documentazione necessaria per ricevere l’approvazione all’acquisizione del gruppo, con un verdetto atteso per il 5 marzo.

In queste ore però è stato reso noto online uno dei documenti legali proposto da Microsoft e pare che l’azienda di Redmond stia creando una sussidiaria di cui avrà il completo controllo, chiamata “Vault”, nella quale confluiranno Zenimax Media, Bethesda e tutti gli altri studi che rientrano nell’acquisizione.

Vault non segnerà uno scorporamento di queste entità aziendali, ma probabilmente permetterà loro di continuare ad esistere. Il nome dovrebbe ricevere già l’approvazione entro i prossimi cinque giorni.

Zenimax and its subsidiary Bethesda are to be merged into a new Microsoft subsidiary called Vault.

The merger is set to be approved by the EU in 5 days assuming no objections are made. pic.twitter.com/IGO60PAYGV

— Xbox News (@_XboxNews) February 10, 2021