Ratchet & Clank: Rift Apart arriverà su PlayStation 5 a giugno

Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno annunciato ufficialmente la data di uscita di Ratchet & Clank: Rift Apart, la nuova avventura in sviluppo in esclusiva per PlayStation 5.

Il gioco esordirà l’11 giugno sulla nuova ammiraglia Sony, e lo sviluppatore ha reso noto altri dettagli sull’atteso progetto, la prima vera esclusiva di punta di PlayStation 5.

Questo il comunicato stampa rilasciato sul PlayStation Blog:

Quando il dottor Nefarious mette le mani su un dispositivo per i viaggi interdimensionali e lo usa per raggiungere una galassia in cui lui vince sempre, Ratchet e Clank si trovano di colpo separati. Nel tentativo di ricongiungersi, incontreranno una Lombax che combatte in una milizia ribelle, esploreranno ambientazioni in parte nuove e in parte conosciute (ma reinterpretate in chiave multidimensionale!) e, soprattutto, semineranno il caos con un arsenale fuori di testa.

Se non avete mai giocato un titolo di Ratchet & Clank, questo è l’episodio giusto per iniziare, perché offre una trama originale, ma comunque costellata di riferimenti riservati ai fan più affezionati.

Oggi siamo qui anche per presentare un nuovo artwork di Ratchet & Clank: Rift Apart. Questa meravigliosa immagine è incentrata sul tema del doppio. Ratchet e Clank incarnano due opposti in grado di formare un binomio più forte dei singoli, un concetto che abbiamo approfondito con le varianti di mondi e personaggi provenienti da altre dimensioni.

Oggi si aprono anche i pre-ordini! Date un’occhiata ai contenuti digitali sbloccabili in anticipo effettuando il pre-ordine della Standard Edition o della Digital Deluxe Edition del gioco.

In Ratchet & Clank: Rift Apart torneranno due oggetti simbolo della saga, sbloccabili in anticipo pre-ordinando il gioco. La corazza di carbonox di Ratchet & Clank: Going Commando (2003) è stata ridisegnata con materiali in alta definizione, effetti di luce e riflessi in ray tracing. I giocatori che effettueranno il pre-ordine riceveranno anche l’arma Pixelatore, il fucile in stile retrò di Ratchet & Clank (2016), anch’esso aggiornato graficamente per PS5.

La Digital Deluxe Edition è disponibile su PlayStation®Store a €89,99. Oltre al gioco Ratchet & Clank: Rift Apart, include i seguenti contenuti: 5 armature extra, 20 unità di raritanium con cui potenziare subito le vostre armi, un pacchetto di adesivi per la prima modalità foto mai inserita in Ratchet & Clank, un artbook digitale e una colonna sonora digitale.

La Standard Edition è disponibile su PlayStation®Store €79,99.

I bonus a sblocco anticipato sono disponibili solo per chi effettua il pre-ordine. Pre-ordinando la Standard Edition o la Digital Deluxe Edition in versione digitale su PlayStation®Store li riceverete automaticamente. Se acquistate la versione fisica o digitale della Standard Edition presso un rivenditore, invece, assicuratevi che offra gli incentivi del pre-ordine.