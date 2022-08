PlayStation 5: Sony aumenta ufficialmente il prezzo della console in Europa e altri mercati

Sony ha annunciato ufficialmente che aumenterà il prezzo di PlayStation 5 a seguito del contesto globale economico e della pandemia che ancora affligge la catena produttiva.

ll contesto economico globale è una sfida che molti di voi in tutto il mondo stanno senza dubbio affrontando. Stiamo assistendo ad alti tassi di inflazione globali, nonché tendenze valutarie avverse, che incidono sui consumatori e creano pressione su molti settori. Sulla base di queste difficili condizioni economiche, SIE ha preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato (RRP) di PlayStation 5 in mercati selezionati in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Asia-Pacifico (APAC), America Latina ( LATAM), così come il Canada. Non ci saranno aumenti di prezzo negli Stati Uniti.