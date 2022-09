Sony e Tencent acquistano il 30% di From Software

Un nuovo grande affare si muove in Asia oggi. Tencent e Sony Interactive Entertainment hanno complessivamente acquisito una metà di From Software.

Attraverso la sua sussidiaria Sixjoy Hong Kong, Tencent è diventata il secondo azionista di maggioranza di From Software, con una quota del 16,25% delle azioni, mentre Sony Interactive Entertainment deterrà il 14,09%. Kadokawa Corporation dal canto suo resterà l’azionista principale della società con il 69,66% delle azioni.

Ecco un piccolo estratto dal comunicato diffuso in queste ore:

Sony e le sue consociate (di seguito il “Gruppo Sony”) e la Società hanno sviluppato un rapporto commerciale collaborativo in un’ampia gamma di aree relative alle operazioni commerciali globali Direct-to-Consumer (DTC) del Gruppo Sony, alle attività relative all’hardware di marca e alle attività relative ai giochi . Nel febbraio 2021, la Società ha condotto un’assegnazione di terze parti con Sony come assegnataria con l’obiettivo di rafforzare la sua relazione con il Gruppo Sony a lungo termine e creare una nuova PI della Società e massimizzare l’utilizzo della PI esistente negli anime e campi di gioco.

Attraverso l’attuazione dell’appalto del fondo, FromSoftware mirerà a investire in modo proattivo nello sviluppo di IP di gioco più potenti per se stessa per rafforzare le capacità di sviluppo di FromSoftware e cercherà di stabilire un quadro che consenta l’espansione dell’ambito della propria pubblicazione in un contesto in forte crescita mercato globale. Oltre a questi scopi, per aumentare il numero di utenti nel mercato globale delle IP di gioco che FromSoftware crea e sviluppa, FromSoftware ha deciso di condurre l’assegnazione di terze parti a Sixjoy all’interno del Gruppo Tencent, che ha la forza nelle sue capacità di sviluppare e distribuire giochi mobili e altre tecnologie di rete nel mercato globale, inclusa la Cina, e SIE all’interno del gruppo Sony, che ha la forza nelle sue capacità di implementare IP in giochi, video e vari altri media nel mercato globale, contemporaneamente e separatamente.