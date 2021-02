Final Fantasy XIV arriva su PlayStation 5, svelata l’espansione Endwalker

Annunci

Final Fantasy XIV si prepara al salto next gen

Square Enix ha presentato ufficialmente “Endwalker”, la prossima espansione di Final Fantasy XIV che, a detta del director e producer Naoki Yoshida, segnerà la chiusura di un lunghissimo arco narrativo iniziato con A Realm Reborn.

L’espansione debutterà durante l’autunno 2021, su PC, PlayStation, Mac e per la prima volta anche PlayStation 5. Si, perché in sede di annuncio Square Enix ha confermato l’arrivo di una versione next gen per PlayStation 5, la cui beta prenderà il via dal 13 aprile 2021.

Questa versione next gen del titolo include significativi miglioramenti al framerate, dei tempi di caricamento più veloci, il supporto per la risoluzione 4K e altro ancora. I giocatori con un account di servizio di FFXIV registrato per la versione su PlayStation 4 potranno scaricare e giocare alla PlayStation 5 Upgrade Version senza costi aggiuntivi all’inizio del periodo della beta aperta, mentre i nuovi giocatori potranno scoprire il gioco su PlayStation 5 grazie alla prova gratuita. La versione completa del gioco sarà disponibile su PlayStation 5 alla fine della beta aperta.

La nuova espansione includerà varie novità, tra cui nuovi job, un level cap aumentato, nuove aree molto vaste, degli adattamenti al sistema di battaglia, una serie di nuove sfide da affrontare e nuovi contenuti per la raccolta e la creazione. Durante la presentazione sono stati annunciati i seguenti contenuti per Endwalker:

Viaggi a Thavnair, la capitale imperiale di Garlemald, e anche sulla luna!

Nuovi mestieri – il Sage e altro ancora

Aumento del level cap da 80 a 90

Nuove aree molto vaste, tra cui Garlemald, Thavnair e la città di Radz-at-Han

Una nuova Beast Tribe: gli Arkasodara

gli Arkasodara Nuove minacce , tra cui Anima

, tra cui Anima Nuovi dungeon

Un nuovo raid di difficoltà elevata: Pandæmonium

Pandæmonium Una nuova serie di raid dell’alleanza che rivelerà dei segreti

Nuovi contenuti PvP in scala ridotta

Un nuovo alleato del sistema “Trust”: Estinien Wyrmblood

Estinien Wyrmblood Un nuovo quartiere residenziale: Ishgard

Ishgard Aggiornamenti al Gold Saucer

Relax e divertimento nell’Island Sanctuary

Nuovo equipaggiamento e ricette per il crafting

Orizzonti ampliati grazie al Data Center Travel System

Ecco alcuni artwork tratti dall’espansione: