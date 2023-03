Pillole Indie #50: Orbital Bullet

Orbital Bullet

Piattaforme : Windows, Switch

Developer : SmokeStab

Publisher : Assemble Entertainment

Data d'uscita : 21/03/2022 per Steam, 10/11/2022 per Switch

Genere : Platform, Rogue-like

Versione testata : Windows

Orbital Bullet è il nuovo Rogue-like creato dalla SmokeStab e pubblicato dalla Assemble Entertainment. Questo è il primo titolo che gli sviluppatori hanno dato alla luce, d’altro canto la seconda è già all’attivo da parecchi anni con pubblicazioni come: Roadwarden e Endzone – A World Apart.

Questo titolo, oltre ad essere un Rogue-like, è anche un platform d’azione a 360°, lo schema delle azioni viene svolto su un sistema circolare. Interpreteremo i panni di un cyborg, l’ultimo soldato rimasto per affrontare la Dread Corp che ha messo l’umanità alle strette. La nostra coscienza viene passata da corpo a corpo ogni volta che moriremo per far si che saremo sempre pronti all’azione. Questa tecnologia ci permetterà di fare azioni acrobatiche come: doppio salto e scattare. Oltre a questo potremo anche scegliere diverse abilità tra cui anche un triplo salto. Ogni volta che andremo in un nuovo corpo ci ritroveremo nella nostra base. Qui spenderemo i punti sul nostro albero delle abilità, che siano bonus o benefici passivi.

Avremmo la possibilità di scegliere tra quattro classi, molto simili tra loro a differenza dell’oggetto attivo. Queste hanno un secondo albero delle abilità ciascuno che gli permette di sbloccare nuovi vantaggi. Ogni arma ha un proprio livello, dall’uno al cinque. Inizialmente troveremo armi fino al terzo livello, spendendo punti Gears potremmo aumentare il livello minimo e massimo di queste, garantendoci quelle più potenti. Una pecca di Orbital Bullet è la poca quantità dell’arsenale; sebbene lo perderemo ogni volta che moriremo non sarà così difficile trovare la nostra arma preferita nelle successive partite, e l’elemento di varietà nei Rogue-like, che è un punto fondamentale, in questo non accade spesso.

I livelli, che ne saranno sette differenti ma durante la corsa ne troveremo massimo cinque, saranno sviluppati su cerchi concentrici con scale formate da lastre per proseguire sempre più in alto. Lo spostamento all’interno degli anelli è focalizzato a destra ed a sinistra, in fondo è un platform. Questo comunque non impedisce il movimento, ci saranno occasioni in cui avremo a disposizione anche altri anelli sullo stesso piano per spostarci. I proiettili non escono al di fuori della mappa, ma è come se fossero guidati da un movimento circolare, questo ci faciliterà la nostra mira. Alla fine di ogni mondo, fatta eccezione del primo, ci sarà uno scontro contro un boss. Essi saranno più difficili da affrontare grazie alla loro intelligenza che sfrutterà la composizione del desing dell’anello.

Il titolo è stato pubblicato inizialmente per la piattaforma di Steam il 21 marzo 2022, successivamente a novembre dello stesso hanno ha ricevuto il porting sulla console di casa Nintendo. La localizzazione presenta varie lingue tra cui l’italiano, cosa non scontata nei titoli Rogue-like anche famosi. Per quanto riguarda il costo su Steam si può trovare a €16.99, invece sullo store nella Nintendo a €19.99.

In Sintesi Orbital Bullet è Rogue-like con un sistema di gioco basato sui Platform a visuale a 360°. Decisamente un’avventura particolare da sperimentare che con qualche oggetto, che modifichi la corsa, in più potrebbe dare veramente tante soddisfazioni. Consigliato per chi è amante della tipologia che vuole sperimentare meccanismi sempre più nuovi e diversi. Voto: 6.5

Pro:

Innovativo

Nuove abilità

✘ Contro:

Poche armi a disposizione

