Pillole Indie #51: Trifox

Trifox

: Nintendo Switch, Steam, Xbox, Ps Developer : Glowfish Interactive

: Glowfish Interactive Publisher : Big Sugar

: Big Sugar Data d’uscita : 13/10/2022

: 13/10/2022 Genere : Azione, Platform, Avventura

: Azione, Platform, Avventura Versione testata : Nintendo Switch (lite)

Trifox è un platform 3D sviluppato dalla Glowfish Interactive e pubblicato dalla Big Sugar. Troviamo la prima in titoli come Weather Simulation e Space Pirate, creati con uno stile e modalità differenti che accompagnano la casa nell’entrata al mondo videoludico. La seconda invece è all’attivo già con più titoli alle spalle.

Il nostro alter-ego sarà una volpe, chiamata Trifox, essa però si comporterà più come essere umano che come animale, prendiamo esempio dal nostro fidato Crash Bandicoot. Il gioco inizia con il protagonista che sta guardando la televisione quando all’improvviso essa esplode. Andando a controllare cosa stesse succedendo fuori casa viene messo al tappeto da dei tipi loschi. Una volta tornato in se torna nell’abitazione e nota che gli hanno rubato un telecomando. A cosa serve un telecomando per una televisione rotta? Non lo sappiamo ma la volpe si ed andrà alla ricerca di questo affrontando varie peripezie.

Una volta intrapreso il percorso sceglieremo una tra le tre classi disponibili: guerriero, con attacchi lenti ma fatali; mago, specializzato nella distanza e sull’uso di fiale; ingegnere, con l’uso di torrette, pistole e missili è anch’esso abile sulla distanza. Ognuna di esse ha una propria tipologia di movimento con annesse nove abilità da sbloccare durante l’avventura. Il tutorial è molto semplice, ci saranno dei cartelli sparsi per il percorso che ci diranno i vari pulsanti per le azioni. Nella mappa saranno presenti delle monete che, raccogliendole, ci permetteranno di sbloccare nuove abilità ed i seguenti livelli tramite l’albero delle abilità.

Il desing dei livelli non è simile ai vari platform che si trovano in giro, esso difatti è meno lineare. Ci saranno un totale di quattro mondi, i primi tre hanno tre livelli principali più quello che ci porta ad affrontare il boss. L’ultimo invece cambia la formula rendendo il tutto più frizzante. Ogni ambientazione ha i propri nemici da battere che, anche se sembrano simili, hanno abilità che svolgono ruoli diversi. I nemici principali invece sono tutti diversi che, nonostante alcuni attacchi siano gli stessi, rendono l’esperienza nuova. Quello che riguarda le varie meccaniche si riducono nello sconfiggere gli avversari e raccogliere le monete per potenziarci e rendere la vita più facile.

Una nota particolare da fare su Trifox è il salto. Essendo un platform in 3D esso è molto dispersivo e difficile da controllare. La telecamera, quasi sempre fissa, non aiuta a raggiungere la sporgenza sul muro che vogliamo raggiungere. Avremo una percezione dello spazio difficile da interpretare considerando anche che il salto sembra lento e che fluttui. Possiamo dire che è una difficoltà in più oltre ai vari enigmi o i boss.

La grafica ha un aspetto retrò, considerando soprattutto l’aspetto dei personaggi che sembrano presi da un gioco per le prime console a colori. Gli ambienti hanno il loro perché ma ogni tanto un oggetto nell’ambiente ci bloccherà la visuale. Il comparto sonoro è abbastanza scarno, esso presenta sì la colonna sonora, ma segnali come l’essere colpiti o l’utilizzo di nuove abilità sono completamente assenti. La localizzazione presenta l’italiano oltre ad altre svariate lingue.

In Sintesi Trifox è un platform 3D che ci catapulterà nel mondo di questa volpe la quale viene derubata di un telecomando. Attraverso quattro mondo e destreggiandoci tra classi, abilità ed avversari dovremo raggiungere il nostro scopo. Troveremo molta difficoltà con alcune meccaniche del gioco ed il comparto sonoro poteva essere più ricco di dettagli. Voto: 5.5

Pro:

Svariate combinazioni da usare

✘ Contro:

Comparto sonoro scarno

Difficoltà con alcune meccaniche

