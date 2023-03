Pillole Indie #49: Hellfire Tactics

Hellfire Tactics

Piattaforme : Windows

: Windows Developer : JWaffle Games

: JWaffle Games Publisher : JWaffle Games

: JWaffle Games Data d’uscita : 10/11/2022

: 10/11/2022 Genere : Auto Chess, Multigiocatore, Carte

: Auto Chess, Multigiocatore, Carte Versione testata : Windows

Hellfire Tactics è un Auto Chess creato e pubblicato dalla JWaffle Games. Prende spunto dalla sezione Battelground di Hearthstone, difatti troveremo nel corso della recensione molte meccaniche simili.

Questo titolo ci permetterà di scontrarci con altri sette giocatori. Sceglieremo uno tra tre arci-demoni casuali, ognuno con 40 di vita. Ogni turno sceglieremo chi acquistare tra una selezione di almeno tre servitori, basandoci sulla quantità di energia che avremo che crescerà col passare del tempo. Ognuno di questi mostri avrà un punteggio di attacco, di colore giallo, ed uno della vita, questa volta rosso. Alla fine dell’acquisto posizioneremo il nostro mosto sul tabellone, esso presenta sette posizioni con dei numeri assegnati, essi ci serviranno per capire chi per primo svolgerà l’azione in combattimento. Durante lo scontro i demoni combatteranno tra di loro, chi rimane con più personaggi vincerà lo scontro. Questo ci permetterà di infliggere un danno pari al valore dei mostri.

Il meccanismo di gioco di Hellfire Tactics è molto semplice da imparare, quello che coinvolge maggiormente lo svolgimento della partita sarà la nostra bravura a capire quali mostri comprare, vendere e come posizionarli per avere le migliori sinergie possibili. La selezione comprende 90 servitori differenti con abilità uniche, inoltre sceglieremo tra più di trenta arci-demoni che ruoteranno in tre in una turnazione casuale ad inizio partita, anch’essi con poteri differenti. In nostro soccorso durante la partite interverranno anche artefatti e rituali che usati nel momento giusto e nel modo corretto possono cambiare le sorti dello scontro.

Da come abbiamo visto Hellfire Tactics è molto simile a Battelground, se no per certi versi uguale, quindi perché provare questo titolo anziché andare sul sicuro e giocare a quello della Blizzard? Non sappiamo come rispondere correttamente a questa domanda, però si può dire che esso può essere un punto completamente diverso per la questione dei costi. Difatti ormai per avere la possibilità di scegliere più personaggi su Heathstone adesso bisogna spendere una valuta reale e non più virtuale, questo comporta per chi non vuole spendere soldi ad avere meno possibilità di vittoria. Qui questa cosa non accade, ognuno avrà la stessa quantità di personaggi giocabili.