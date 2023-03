Pillole Indie #48: One More Dungeon 2

One More Dungeon 2

Piattaforme : Windows

: Windows Developer : Stately Snail

: Stately Snail Publisher : Stately Snail

: Stately Snail Data d’uscita : 19/9/2022

: 19/9/2022 Genere : Azione, Rogue-lite

: Azione, Rogue-lite Versione testata : Windows

One More Dungeon 2 è il nuovo titolo Rogue-like creato e sviluppato dalla Stately Snail. Troviamo la casa produttrice all’opera di lavori come il primo capitolo di questo e L’ombra del bottino. A portare avanti questo studio indipendente sono due persone.

La prima cosa che salta all’occhio è il salto di qualità della grafica. Difatti in One More Dungeon essa è in pixel, nel successivo invece è basata su un sistema in 3D con angoli più levigati. Ci ritroveremo in questo castello, imprigionati, dove ci verrà ordinato di sbaragliare dei mostri cattivi che hanno contaminato alcune aree del luogo. Lo stesso sovrano ci ordinerà di farlo. Inizialmente si può trovare un po’ di fatica con i comandi, essi non sono spiegati e verremo catapultati nell’avventura non appena attraverseremo la porta che ci conduce ai vari dungeon. Una volta che siamo morti o che avremo superato un boss porteremo delle ricompense nel castello, delle rune in particolare ci serviranno per eliminare la corruzione insita in esso. Quest’ultima azione ci permetterà di sbloccare nuovi personaggi e missioni.

I piani li possiamo racchiudere un due categorie: quelli normali, che si susseguono a tre a tre; quelli boss, che saranno dedicati esclusivamente alla sconfitta di quest’ultimi. Ogni piano normale sarà suddiviso in piccole stanze, si può trovare difficoltà ad orientarsi e l’uso della mappa è fondamentale. Alcune sono molto grandi e non bisogna attraversare le porte per raggiungere la fine, anche se in alcuni casi si nota una netta differenza grazie ai corridoi. Non sempre queste ci faranno affrontare dei mostri, altre invece sono necessarie per trovare un’orbita oculare per aprire la porta per accedere alla prossima stanza. Questa viene data dai mini-boss del piano, sapremo dove stanno perché la loro zona sulla mappa è colorata di rosso. Ci saranno dei portali ad ogni piano, questi ci faranno accedere a dei mondi sempre diversi con minigiochi per sbloccare nuove armi o armature.

All’interno del livello del boss non ci sarà nulla se no una lumaca che al prezzo di cento monete ci farà resuscitare. Questo mostro è fisso, avrà più vita degli altri anche se alcuni pattern di movimento, dopo averlo affrontato una prima volta, vengono ricordati facilmente. Alla fine di questo scontro avremo altre ricompense e la possibilità di scegliere se tornare nel castello o proseguire. Se decidiamo di tornare ed usiamo le rune potremmo recuperare il nostro viaggio dalla nuova successione di livelli, questo anche se moriamo in uno dei nuovi.

I nostri alleati in One More Dungeon 2 saranno le nostre armi. Esse si differenziano: ravvicinate ed a distanza. Le prime sono spade che infliggono danni senza sprecare energie, non si può però usare in modo ripetuto difatti alcune pretendono un tempo minimo per il riutilizzo. Ci sarà la possibilità di sferrare un attacco potenziato tenendo premuto il pulsante, questo però sprecherà dei cristalli di cui parleremo tra poco.

Le armi a distanza invece bisogna gestirle in modo completamente differente. Sono di grande vantaggio dato che la maggior parte dei mostri attacca a distanza ravvicinata, però per usarle dovremo tener conto dei cristalli che avremo. Queste, ad ogni attacco, consumeranno un numero di una di queste tre tipologie, o stesso tutte e tre; una volta consumati non potremmo più colpirli fin quando non ne troveremo altri. Di tre colori differenti questi cristalli saranno raccoglibili durante il nostro viaggio: trovandoli per caso o distruggendo con delle bombe le varie statue presenti nei livelli.

La localizzazione è assente dall’italiano, i dialoghi dovremmo tradurli ma non essendo a scorrimento automatico sarà facile farlo, non sono nemmeno essenziali per lo svolgimento del gameplay. Le colonne sonore sono appropriate per il titolo, con qualche miglioria per non essere ripetitive sarebbero meglio.

In Sintesi One More Dungeon 2 è un Rogue-like semplice creato dalla Stately Snail. Esso ci farà affrontare dei mostro a suon di spada e magie per liberare il castello delle lumache dalla corruzione… però saremo costretti a farlo. Può risultare però ripetitivo dalla poca quantità di elementi all’interno. Voto: 6

Pro:

Semplice da imparare

✘ Contro:

Risulta ripetitivo

Poca variabilità

