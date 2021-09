Lost Judgment è disponibile da oggi su console e PC

Annunci

Lost Judgment arriva oggi su console e PC

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno lanciato oggi il loro thriller action noir Lost Judgment in tutto il mondo per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. È disponibile un aggiornamento digitale gratuito per le versioni PlayStation 4 e Xbox One per l’aggiornamento a PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Dallo studio che ha prodotto la serie Yakuza, Lost Judgment intreccia elementi di investigazione, narrativa oscura e combattimenti action, facendo scivolare i giocatori nelle scarpe da ginnastica di Takayuki Yagami, un investigatore privato che difende coloro che la legge non riesce a proteggere.

Edizioni disponibili

Standard Edition (in versione fisica e digitale) include il gioco Lost Judgment.

(in versione fisica e digitale) include il gioco Digital Deluxe Edition (versione digitale) include il gioco e due pack di contenuti: il Detective Essentials Pack, lo School Stories Expansion Pack (disponibile dal 26 ottobre)

(versione digitale) include il gioco e due pack di contenuti: il lo (disponibile dal 26 ottobre) Digital Ultimate Edition (versione digitale) include tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition e The Kaito Files, un’espansione della storia indipendente con Kaito come personaggio giocabile in un nuovo scenario. Disponibile nella primavera 2022.

Contenuti aggiuntivi acquistabili separatamente

Season Pass che include il Detective Essentials Pack (disponibile ora), lo School Stories Expansion Pack (disponibile il 26 Ottobre, 2021) e The Kaito Files (disponibile nella primavera 2022).

che include il (disponibile ora), lo (disponibile il 26 Ottobre, 2021) e (disponibile nella primavera 2022). The Detective Essentials Pack

School Stories Expansion Pack

The Kaito Files