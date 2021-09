Castlevania Advance Collection è disponibile da oggi

Annunci

Konami Digital Entertainment ha presentato e lanciato sul mercato la Castlevania Advance Collection, una raccolta che ripropone alcuni dei titoli più amati e apprezzati del franchise: Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance e Castlevania: Aria of Sorrow. Inoltre, la collezione contiene uno speciale quarto titolo bonus: il gioco del 1995 per SNES Castlevania: Vampire’s Kiss (conosciuto in America anche come ‘Dracula X’).

La collection è già disponibile da oggi su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam al prezzo di 19,99 Euro in digitale.

Il team Konami Digital Entertainment che ha sviluppato Castlevania Advance Collection ha dichiarato:

Volevamo offrire a tutti la possibilità di vivere l’esperienza Castlevania – in particolare i titoli azione/avventura della serie perché sono capolavori senza tempo. Abbiamo realizzato che alcuni di questi titoli potevano essere giocati sulle attuali console e così abbiamo iniziato a lavorare sulla Castlevania Advance Collection. Abbiamo inoltre deciso di fare un lancio multipiattaforma per permettere al maggior numero di persone possibile di godere di queste opere.

Per i completisti, Castlevania Advance Collection presenta un’enciclopedia di dati relativa ai quattro titoli, incluse informazioni su nemici, equipaggiamenti, oggetti e molto altro.

Per gli amanti della musica invece, i giocatori avranno accesso immediato alle iconiche colonne sonore di ogni gioco, incluse le tracce nascoste, per un totale di 71 brani. Sarà possibile creare le proprie playlist e ascoltare i propri brani preferiti. Attraverso la galleria in-game, i giocatori potranno visualizzare contenuti dietro le quinte, come schizzi preparatori e disegni work-in-progress. Immagini mai mostrate prima e package design scannerizzati faranno, infine, la gioia dei fan di lunga data.