La nuova demo di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin arriva oggi su Xbox Series X e PlayStation 5

Stranger of Paradise arriva oggi su console con una nuova demo

In occasione del Tokyo Game Show 2021, Square Enix ha presentato un nuovo trailer dedicato alla storia di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, spin-off sviluppato da Team Ninja e di cui è stato confermato il rilascio per il 18 marzo 2022 su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e PC (in esclusiva Epic Games).

Per l’occasione è stata rilasciata anche una nuova demo denominata Free Trial V2 per PlayStation 5 e Xbox Series X, disponibile fino all’11 ottobre e con un questionario dedicato che gli utenti avranno modo di compilare per raccogliere ulteriori feedback.

La demo includerà tutti i contenuti della prima versione, ma anche una nuova zona esplorabile e il supporto alla componente multiplayer.

I preordini per entrambe le edizioni includono l’accesso anticipato di 72 ore al gioco (quindi sarà possibile giocare dal 15 marzo), l’arma Bravehart e il Lustrous Shield. Gli utenti di PlayStation 4 avranno anche accesso a un tema esclusivo.

Gli acquisti digitali su piattaforme PlayStation e Xbox sono cross-buy, il che significa che includono sia le versioni PlayStation 5 e PlayStation 4, sia le versioni Xbox Series e Xbox One.

Ecco una nuova descrizione diffusa da Square Enix:

Con il ricordo della loro lotta sepolto nel profondo dei loro cuori… In questo gioco di ruolo d’azione hardcore, Jack deve superare numerose sfide per riportare la luce dei cristalli a Cornelia, un regno conquistato dall’oscurità. Fatti strada attraverso feroci battaglie con una varietà di mezzi per sconfiggere i tuoi nemici. Con più opzioni di difficoltà e un’ampia selezione di lavori e armi disponibili per personalizzare il party, puoi scegliere esattamente come vuoi giocare. Il ripristino della luce dei cristalli introdurrà la pace o una nuova forma di oscurità?… O forse qualcos’altro?