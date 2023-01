The Elder Scrolls Online: annunciata una nuova espansione in arrivo nel 2023

The Elder Scrolls Online avrà una nuova espansione in arrivo quest’anno

Il team di ZeniMax Online Studios ha annunciato l’avventura di ESO per il 2023, Ombra su Morrowind.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

La storia di quest’anno riporta i giocatori a Morrowind, permettendo loro di esplorare luoghi che non si vedevano in The Elder Scrolls dal 1994. L’avventura Ombra su Morrowind racconta una storia avvincente attraverso più uscite di contenuti, a partire dal DLC dungeon Scribes of Fate a marzo. La storia continua con il capitolo Necrom a giugno. E cosa ancora più interessante, il team ha svelato che ci sarà una nuova classe giocabile, l’Arcanist, in arrivo con il capitolo Necrom a giugno.

Scribes of Fate esce il 13 marzo 2023 per PC/Mac e il 28 marzo 2023 per Xbox e PlayStation. The Elder Scrolls Online: Necrom esce per PC/Mac il 5 giugno 2023 e per Xbox and PlayStation il 20 giugno 2023.

DLC The Elder Scrolls Online Scribes of Fate

Per iniziare la saga di Ombra su Morrowind, il DLC Scribes of Fate verrà pubblicato a marzo e conterrà due nuovi dungeon PvE per quattro giocatori. I giocatori si faranno strada tra i folli accoliti degli Scribi di Mora nella Scrivener’s Hall o affronteranno le magie temporali di Bal Sunnar.

Scribes of Fate sarà disponibile il 13 marzo 2023 per PC/Mac e il 28 marzo 2023 per Xbox e PlayStation. Per maggiori dettagli sul DLC Scribes of Fate.

Capitolo The Elder Scrolls Online: Necrom

Dopo Scribes of Fate, The Elder Scrolls Online: Necrom uscirà a giugno. Il capitolo Necrom offre 30 ore di nuovi contenuti della storia, coinvolgendo i giocatori in due straordinarie nuove zone di Morrowind orientale insieme a due nuovi compagni. Oltre alle nuove zone, Necrom arriverà con una tra le funzionalità più richieste dalla community di ESO: la nuova classe giocabile Arcanist. L’Arcanist è la settima classe di ESO e introdurrà nuove e potenti abilità e meccaniche legate a un principe daedrico nel regno dell’Oblivion.

The Elder Scrolls Online: Necrom esce per PC/Mac il 5 giugno 2023 e per Xbox and PlayStation il 20 giugno 2023.

L’avventura Ombra su Morrowind inizia a marzo con il DLC dungeon Scribes of Fate e prosegue con il nuovo capitolo Necrom e l’introduzione della nuova classe Arcanist a giugno.