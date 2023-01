Microsoft e Tango Gameworks annunciano Hi-Fi Rush in esclusiva per Xbox e PC, già disponibile

Hi-Fi Rush è una nuova esclusiva action musicale per console Xbox e PC

Tango Gameworks ha colto di sorpresa i fan nel corso del Developer_Direct di Xbox e Bethesda, annunciando un nuovissimo gioco dal titolo Hi-Fi RUSH: uno scatenato gioco d’azione ritmico per giocatore singolo che rappresenta un’autentica rivoluzione per il pluripremiato studio di sviluppo, già conosciuto per Ghostwire: Tokyo e The Evil Within. Hi-Fi RUSH è disponibile ORA tramite Game Pass su Xbox Series X|S e PC, ma anche su Microsoft Store, Steam ed Epic Games Store.

Hi-Fi RUSH è un gioco d’azione ritmico ambientato in un mondo coloratissimo in cui tutto è governato dal ritmo, dagli alberi ondeggianti nell’ambiente di gioco fino ai colpi messi a segno durante i combattimenti. Le sequenze di combattimento seguono perfettamente il ritmo scandito dalla musica, dando vita a un gameplay non soltanto esilarante, ma anche estremamente appagante. A differenza dei tradizionali giochi ritmici, le mosse non sono determinate dalla musica: i giocatori godono piuttosto della libertà tipica di un gioco d’azione. Tuttavia, immettere azioni a ritmo amplifica gli attacchi del giocatore insieme alla musica.

I giocatori impersonano Chai, uno scansafatiche dallo spirito libero che ambisce a diventare rockstar. Durante una procedura tecnologica per l’installazione di un braccio robotico, si ritrova con un “extra” inaspettato quando il suo lettore musicale si fonde con la sua fonte di energia. Come se non bastasse, l’azienda che ha condotto l’esperimento lo definisce un “difetto”, mirando a disattivarlo. Con una squadra di dirigenti d’azienda e un esercito di robot alle calcagna, Chai deve difendersi tramite il combattimento ritmico e con l’aiuto di un gruppo variegato di alleati per sconfiggere gli spietati dirigenti e fuggire.

Con una serie di brani su licenze di band rock iconiche tra cui Nine Inch Nails e The Black Keys, Hi-Fi RUSH è pronto a farti scatenare, ed è disponibile tramite Game Pass su Xbox Series X|S e PC, ma anche su Microsoft Store, Steam ed Epic Games Store.