Devoloper_Direct: le novità annunciate per Xbox e PC

Ecco tutte le novità di Microsoft

Nella serata di ieri, Xbox e Bethesda hanno dato via al Developer_Direct, un evento in live streaming durante il quale gli sviluppatori di attesissimi titoli in uscita nel 2023 su Xbox, PC e Game Pass, hanno mostrato importanti novità con gameplay estesi e informazioni chiave per titoli tra cui: Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall con anche la rivelazione del prossimo capitolo di The Elder Scrolls Online.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Xbox e Bethesda hanno sorpreso i fan con l’annuncio – e il lancio – di un nuovo e inaspettato gioco di Tango Gameworks, Hi-Fi RUSH, un titolo dinamico e ritmico ora disponibile tramite Game Pass su Xbox Series X/S e PC.

Inoltre, per un’immersione profonda nel mondo di Starfield di Bethesda Game Studios, il team di Xbox sta preparando un momento ad hoc, dove verranno svelate in anteprima importanti novità su questo titolo molto atteso dai fan, in vista dello showcase estivo di Los Angeles.

HI-FI RUSH – DISPONIBILE ORA

Tango Gameworks ha sorpreso gli spettatori con l’annuncio e il lancio di un gioco mai visto prima: Hi-Fi RUSH, un single-player che catapulta i gamer in un intero mondo che si muove a ritmo. Hi-Fi Rush è un gioco diverso da tutto ciò che è stato pubblicato in precedenza da Tango Gameworks, un titolo action e ritmico. I giocatori assumono il ruolo di Chai, uno scansafatiche dallo spirito libero con ambizioni da rockstar, con un lettore musicale integrato nel petto. Chai deve difendersi attraverso combattimenti ritmici con brani su licenza di gruppi rock iconici come Nine Inch Nails e The Black Keys, con l’aiuto di un gruppo eterogeneo di alleati.

Hi-Fi RUSH è disponibile ORA tramite Game Pass su Xbox Series X|S e PC, oltre che su Microsoft Store, Steam ed Epic Games Store.

MINECRAFT LEGENDS – LANCIO IL 18 APRILE

Durante l’evento Developer_Direct, Mojang Studios, in collaborazione con Blackbird Interactive, ha annunciato che il prossimo gioco d’azione e strategia Minecraft Legends uscirà martedì 18 aprile, su Xbox Game Pass, PC Game Pass, PC Windows 11/10, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5|4, Steam e Nintendo Switch.

I giocatori potranno esplorare un mondo pieno di tesori e pericoli, riunirsi con mob familiari, incontrare nuovi personaggi misteriosi e ideare strategie con gli alleati in epiche battaglie contro i Piglin. Minecraft Legends introdurrà anche una modalità PvP in cui due squadre, composte da un massimo di quattro giocatori ciascuna, avranno la possibilità di collaborare per raccogliere risorse, costruire una base e accerchiare le forze della squadra avversaria.

REDFALL – IN USCITA IL 2 MAGGIO

Gli sviluppatori di Arkane Austin hanno svelato alcune novità su Redfall tramite un nuovo gameplay esteso che mostra l’open world, i malvagi vampiri (inclusa un’anticipazione dei potenti Dei Vampiri), la personalizzazione dei giocatori, i nidi di vampiri psichici e molto altro ancora.

Lo sparatutto in prima persona incentrato sulla storia di Arkane arriverà il 2 maggio, portando la caccia ai vampiri, sia in versione single-player che multiplayer, nelle strade insanguinate di Redfall, Massachusetts. Il titolo sarà disponibile tramite Game Pass per Xbox Series X/S e PC.

THE ELDER SCROLLS ONLINE: NECROM – DISPONIBILE A GIUGNO

Gli sviluppatori di ZeniMax Online Studios hanno rivelato i dettagli principali che i giocatori di ESO stavano aspettando sul Capitolo di quest’anno. The Elder Scrolls Online: Necrom, che verrà lanciato a giugno, riporterà i giocatori nelle terre aliene di Morrowind, per avventurarsi nelle inesplorate regioni orientali. Il capitolo introdurrà anche la caratteristica più richiesta dai fan: una nuova classe giocabile, l’Arcanista. L’Arcanista porterà nuove abilità e meccaniche ed è la terza nuova classe introdotta dal lancio del gioco.

ZOS ha inoltre annunciato, a partire da oggi e per un periodo di tempo limitato, una prova gratuita per ESO Plus, che renderà disponibili tutti i capitoli e i DLC passati (escluso High Isle) a tutti i giocatori in possesso della versione base di ESO, compresi quelli che giocano tramite Game Pass. The Elder Scrolls Online: Necrom sarà lanciato su PC/Mac e sulle console Xbox e PlayStation.

FORZA MOTORSPORT – LANCIO NEL 2023

Turn 10 Studios ha presentato una nuova versione di Forza Motorsport in arrivo quest’anno, sempre più vicina alla realtà grazie all’audio, alla grafica iperrealistica, alla scelta delle auto e delle piste. Con questo nuovo capitolo, gli sviluppatori di Turn 10 Studios portano il titolo su un altro livello, trasportando i giocatori in universo virtuale che darà la sensazione di essere in prima persona alla guida di un’auto da corsa.

Forza Motorsport è il racing game tecnicamente più avanzato e autentico che il team abbia mai realizzato e costruito per sfruttare al massimo le console Xbox Series X|S. Forza Motorsport sarà disponibile su Xbox Series X|S e Xbox Game Pass, inclusi console, PC e Cloud Gaming (Beta), con una nuova incredibile modalità di gara online e una nuovissima modalità carriera single-player incentrata sulla realizzazione di auto.