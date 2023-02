Mazinger Z: Arcade Archives pubblicherà il classico degli anni ’90 su PS4 e Switch

Arcade Archives pubblicherà Mazinger Z su PS4 e Switch

La raccolta Arcade Archives curata da Hamster su PlayStation 4, PlayStation 5 e Switch sta per arricchirsi con un nuovo grande classico.

Per celebrare il 50° anniversario del franchise animato creato da Go Nagai, Arcade Archives riproporrà nel corso del 2023 su PS4 (su PS5 in retrocompatibilità) e Switch il videogioco “Mazinger Z”, uno shooter a scorrimento pubblicato originariamente da Banpresto nel 1994 nei cabinati arcade nipponici e con protagonisti Grendizer (Goldrake), Mazinger Z e Great Mazinger.

Questo segna il primo gioco Banpresto ad arrivare su Arcade Archives e dato che Bandai Namco ora possiede la libreria di Banpresto e ha fatto apparire diversi titoli tramite Arcade Archives, è possibile che appaiano altri giochi legati a Banpresto in futuro.

Banpresto ha anche pubblicato titoli come Gardia (1986), The Super Dimension Fortress Macross (1992) e Ultra Guard Fantasy Tokusatsu Game (1996). Titoli che potenzialmente potrebbero arrivare nella raccolta nei prossimi mesi/anni.

La Arcade Archives è un progetto curato da Hamster che punta a riproporre fedelmente i classici arcade del passato, proponendo classifiche online, opzioni grafiche aggiuntive per ritoccare la qualità d’immagine e nuove opzioni di difficoltà.

Fonte