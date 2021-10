KONAMI vuole rilanciare Silent Hill, Metal Gear e Castlevania con nuovi progetti

Annunci

KONAMI si prepara a rilanciare le sue IP storiche?

KONAMI sarebbe pronta a rilanciare alcune storiche IP del calibro di Silent Hill, Metal Gear Solid e Castlevania, con l’obiettivo di ristrutturare la sua divisione dedicata al gaming.

L’indiscrezione da VGC, una fonte piuttosto autorevole nel panorama delle “voci di corridoio” e che già in passato ha anticipato nel dettaglio dei progetti prima ancora del loro annuncio.

In questo caso il portale ha affermato di aver ricevuto conferma dell’esistenza di un remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, non firmato da BluePoint Games, bensì dal team cinese Vituous. Si tratta di uno studio che lavora solitamente come supporto ad altri team maggiori, ma è anche esperto nel campo delle remaster in alta definizione e dei porting. Sarebbero inoltre in sviluppo delle remaster dei precedenti capitoli della serie, destinati alle nuove console, così da rinfrescare la memoria del brand anche ai nuovi giocatori in attesa del rifacimento del terzo capitolo.

La fonte poi prosegue affermando che la divisione Konami Japan sta collaborando con alcuni team esterni locali per rilanciare anche la serie di Castlevania con un nuovo capitolo regolare.

Quanto a Silent Hill, arriva l’ulteriore conferma dell’esistenza di più progetti in cantiere legati alla serie. Uno di questi sarebbero stato affidato ad un prestigioso studio giapponese all’inizio del 2021.