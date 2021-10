Tutta la saga di Kingdom Hearts arriverà su Nintendo Switch!

Annunci

Square Enix annuncia l’arrivo della saga completa di Kingdom Hearts su Nintendo Switch!

Con il ventesimo anniversario di KINGDOM HEARTS ormai alle porte nel 2022, oggi SQUARE ENIX® e Disney hanno annunciato che le cloud version dei 10 magici titoli di quest’amatissima serie di action RPG arriveranno finalmente su Nintendo Switch. Le versioni in streaming dei giochi di KINGDOM HEARTS potranno essere acquistate individualmente o all’interno di una collection completa.

KINGDOM HEARTS è opera del leggendario game director Tetsuya Nomura, ed è stato pubblicato da SQUARE ENIX nel 2002. Da allora la serie ha venduto più di 35 milioni di copie in tutto il mondo. I giocatori su Nintendo Switch non vedevano l’ora che la serie si aggiungesse al catalogo di giochi della console, e presto finalmente potranno accompagnare Sora, Paperino, Pippo e molti altri personaggi Disney nelle loro avventure nel corso della “Saga dei Cercatori dell’Oscurità”, che va dal primo KINGDOM HEARTS fino all’acclamato KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC).

Inoltre, adesso è possibile riscoprire o scoprire per la prima volta la storia completa del celebre titolo per dispositivi mobili KINGDOM HEARTS Union χ [Cross] nella modalità teatro della versione offline dell’app. Quest’inverno, infine, uscirà il capitolo finale dello spin-off KINGDOM HEARTS DARK ROAD. L’applicazione KINGDOM HEARTS Uχ Dark Road ha superato i 10 milioni di download e presto i giocatori di tutto il mondo potranno scoprire l’attesissima conclusione di questo prequel.

E’ stato anche annunciato che si celebrerà un evento per il 20° anniversario di KINGDOM HEARTS, su cui verranno pubblicate maggiori informazioni prossimamente, così come per i nuovi prodotti di merchandising del 20° anniversario che delizieranno i fan.