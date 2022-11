Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Recensione (Steam Deck)

Spider-Man: Miles Morales arriva finalmente su PC e noi lo abbiamo giocato su Steam Deck. Ecco la nostra recensione!

Nome completo : Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Piattaforme : PC

: PC Developer : NIXXES (PC), Insomniac Games

: NIXXES (PC), Insomniac Games Publisher : Sony Interactive Entertainment

: Sony Interactive Entertainment Data d’uscita : 18 Novembre 2022

18 Novembre 2022 Genere : Action open world

: Action open world Versione testata : PC (su Steam Deck)

Dopo la pubblicazione di Marvel’s Spider-Man: Remastered su PC nel periodo estivo, Sony adesso ci accompagna verso le festività natalizie con un titolo decisamente tematico, il porting dell’ottimo Spider-Man: Miles Morales che nel 2020 aveva accompagnato il lancio di PlayStation 5 sul mercato.

A differenza del titolo precedente, Spider-Man: Miles Morales non si configura come un sequel vero e proprio del primo Spider-Man, bensì di un riuscitissimo spin-off realizzato da Insomniac che sposta i riflettori su Miles Morales all’interno di una storia su scala minore, ma non necessariamente meno interessante.

Spider-Man: Miles Morales rientra in uno spettro di situazioni dove uno spin-off può rivelarsi in molti aspetti meglio del predecessore. Perché al netto di una durata largamente inferiore della campagna, che può raggiungere le sei orette scarse, l’avventura incentrata sul secondo ragno più amato dell’universo Marvel introduce tutta una serie di rifiniture al gameplay che ne migliorano le qualità in vista del verso Spider-Man 2 che arriverà prossimamente.

Grazie a Sony abbiamo avuto il piacere di mettere le mani su questa conversione PC a opera di NIXXES, ma ci concentreremo sulla nostra esperienza vissuta in portabilità su Steam Deck, la piattaforma “miracolosa” di Valve che sta rendendo possibile ciò che fino a qualche anno fa sembrava impossibile.

Un ragno in borsa

Prima di parlare della conversione, è doveroso spendere due parole sul gioco in sé. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales si colloca cronologicamente dopo le vicende narrate in Spider-Man: Remastered, con Miles che sta iniziando a mettere alla prova i suoi poteri come spalla di Peter Parker, tuttavia la morte del padre è ancora nitida nei suoi ricordi. Insieme a sua madre, Miles adesso si è trasferito nel quartiere di Harlem per iniziare una nuova vita ma a seguito della temporanea partenza di Peter per un viaggio all’estero, su di lui ricadranno le responsabilità di vigilare su New York durante le “festività natalizie”.

Una delle cose migliori di Spider-Man: Miles Morales è senza ombra di dubbio la sua atmosfera, che non solo lo rendono il titolo perfetto da gustarsi durante queste festività natalizio, ma è proprio l’aria generale che si respira nella vita del suo protagonista a differenziarlo dallo Spider-Man canonico a cui siamo abituati.

Miles qui è ancora un giovane studente e per di più alle prime armi come supereroe, di conseguenza Insomniac ha lavorato su questi aspetti per costruire un personaggio capace di reggersi in piedi da solo, attingendo dalla cultura nera dello splendido quartiere di Harlem.

Nella sua durata più esigua, Miles Morales confeziona ovviamente una storia più breve dove proprio Harlem finisce per esserne il secondo protagonista, tuttavia siamo un po’ lontani dalle grandi vette narrative che il primo episodio aveva raggiunto, soprattutto verso le sue battute finali. Ciò non significa che l’avventura di Miles Morales sia meno avvincente, anzi, ma trattandosi di una quasi origin story, ci si muove su canoni ben precisi legati alla sua mitologia fumettistica, sfruttando però quella narrazione cinematografica figlia dei giochi Naughty Dog.

Dove il gioco supera il suo predecessore è proprio nel modo in cui il team ha raffinato il gameplay, sfruttando come gancio proprio le possibilità offerte dai poteri di Miles. La bioelettricità ha permesso al team di potenziare il parco mosse del personaggio per renderlo ancora più letale, ma anche di aggiungere qualche piccola fase puzzle in più, mentre le azioni stealth sono ancora più valorizzate dalla capacità di Miles di rendersi invisibile. Il gioco percepisce dunque un senso di maggior potenza rispetto a quando controllaca Peter Parker, ma questo si riflette purtruppo in un tasso di sfida mai abbastanza impegnativo, anche alle difficoltà più elevate.

Un miracolo portatile

Per la versione PC, lo sviluppatore Nixxes si basa su tutto l’ottimo lavoro svolto con il suo porting di Marvel’s Spider-Man Remastered. Il team ha sfruttato tutto il lavoro appreso con il precedente porting per dedicarsi a varie ottimizzazioni e ciò incluso anche il supporto alla tecnologia Ray Tracing, ulteriormente raffinati rispetto alla versione PS5 pubblicata al lancio della console Sony.

In termini di qualità ci troviamo davanti all’ennesima conversione ottima che si muove sulla stessa scia del lavoro visto nella Remastered, al punto da presentare anche le medesime specifiche consigliate.

Ma come se la cava sulla console/PC portatile di Valve? Decisamente meglio del previsto e addirittura con alcuni miglioramenti sensibili nelle prestazioni rispetto a Spider-Man: Remastered.

Nel corso del nostro test sulla console abbiamo optato per varie soluzioni, su tutte un mix di impostazioni grafiche alte e medie per ottenere i 40 fps. Tecnicamente è possibile spingersi anche più in alto, tuttavia difficilmente si otterranno dei 60 fotogrammi consistenti, ma in particolare a farne le spese poi sarebbe la durata della batteria (un buon settaggio può garantire almeno 2 ore piene di autonomia).

La soluzione che abbiamo trovato più accomodante è stata quella di impostare il tetto a 30 fps. Anche nei momenti più impegnativi il gioco cerca sempre di sostenere i 30 fotogrammi, con piccoli cali che non intaccano minimamente l’esperienza di gioco. Che sia a 60, a 40 oppure a 30 fotogrammi, Spider-Man: Miles Morales è straordinario da vivere in portabilità, complice un sistema di oscillazione che riesce a trasmettere ugualmente un gran senso di velocità. Così come su console fissa o su monitor, la New York innevata realizzata da Insomniac splende anche sul display di Steam Deck,

Ma le chicche non si esauriscono qui perché le funzionalità di giroscopio che caratterizzano Steam Deck possono essere adottate anche da Spider-Man: Miles Morales, e funziona tutto magicamente alla grande. Ciò che invece al momento non è compatibile con Steam Deck sono le funzioni esclusive del controller DualSense, presenti invece se si gioca sul sistema operativo Windows. Puoi disabilitarlo, ma l’ho lasciato acceso perché amo come è stato usato in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Ma Miles Morales non è solo ottimo in portabilità su Steam Deck, poiché collegando il device alla TV p possibile replicare perfettamente l’esperienza casalinga, con tanto di supporto ai display ultrawide.

Commento finale

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales non ci prova molto a nascondere la sua anima da spin-off, ma non per questo si tratta di un titolo dalle qualità inferiori. La ex-esclusiva di PlayStation 4 e PlayStation 5 sperimenta nuove piccole idee grazie alla storia del giovane Miles per amplificare gli aspetti più riusciti del predecessore. NIXXES dal canto suo confeziona una solida conversione per PC che riesce a splendere con grande efficacia anche su Steam Deck, dimostrando ancora una volta le straordinare capacità dell’hardware confezionato da Valve.

VOTO: 8.0

Pro

Una New York straordinaria

Piccole rifiniture che amplificano gli aspetti migliori del gioco originale

Conversione per PC di alto livello e ricca di opzioni grafiche

Su Steam Deck è semplicemente spettacolare

Il personaggio di Miles Morales e la cultura di Harlem

Contro

Le attività secondarie continuano a essere poco memorabili e ripetitive

La campagna dura 5 ore scarse

Prezzo un po’ alto