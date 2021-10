Microsoft lavora “ogni giorno” per portare nuovi titoli giapponesi su Game Pass

Annunci

Per Microsoft il mercato giapponese è importante

Il responsabile della divisione Xbox Phil Spencer ha menzionato in diverse occasioni come l’azienda vorrebbe rafforzare la sua offerta di videogiochi giapponesi e l’argomento è stato brevemente sollevato di nuovo durante il livestream del Tokyo Game Show di Xbox.

Durante una chiacchierata con Shinji Mikami – il fondatore dello studio giapponese Tango Gameworks team acquisito nell’accordo Bethesda), Phil ha sfruttato il momento come un’opportunità per ricordare ai fan come Xbox stia lavorando “ogni giorno” con i puglisher nipponici per allargare l’offerta del Game Pass.

Ecco il suo commento ai microfoni di IGN:

Lavoriamo ogni giorno con gli editori giapponesi per aumentare la nostra offerta di videogiochi giapponesi su Xbox. Sappiamo che è molto importante per i fan e gli utenti Xbox.

A giugno di quest’anno Xbox aveva rivelato che il mercato giapponese era quello in più rapida crescita” per l’azienda. Secondo Spencer, ci sono stati oltre 100 titoli giapponesi su Game Pass e 200 titoli giapponesi che sono entrati a far parte del programma ID@Xbox.

Spencer ha anche affermato che vuole collaborare con i publisher per aiutarli nella distribuzione dei loro giochi su scala globale.

Uno degli annunci più importanti dello showcase Xbox tenutosi al Tokyo Game Show 2021 è stato proprio l’annuncio di Scarlet Nexus di Bandai Namco su Xbox Game Pass, uscito solo pochi mesi fa. Una new entry nel catalogo che ha veramente colto di sorpresa tutti.

Durante la conferenza Microsoft ha inoltre annunciato che Starfield sarà completamente localizzato in lingua giapponese, nei testi e nei dialoghi. Stessa sorte toccherà anche a Redfall, il nuovo shooter di Arkane previsto per l’estate 2022 in esclusiva Xbox Series X e PC.