GTA: San Andreas – The Definitive Edition arriverà l’11 novembre su Xbox Game Pass

GTA: San Andreas arriverà su Xbox Game Pass nella sua versione definitiva

Nella giornata odierna Rockstar Games ha annunciato che la GTA Trilogy: The Definitive Edition arriverà l’11 novembre su PS4, PS5, Xbox One, Series X, PC e Switch, ma vi è anche una seconda notizia che interesserà gli utenti Microsoft.

Il colosso di Redmond ha infatti comunicato che la Definitive Edition di GTA San Andreas presente nel pacchetto sarà disponibile su Xbox Game Pass dall’11 novembre, per Xbox One e Xbox Series X. Il titolo è già disponibile al preload e pesa circa 27 Gb.

Contrariamente alle indiscrezioni passate, la collection verrà proposta su tutte le piattaforme al prezzo di 59,99 Euro e non 80 euro. Il gioco sarà disponibile sia in digitale che fisico, mentre la versione su cartuccia della versione Switch potrebbe arrivare un po’ più tardi.

Acquistando la trilogia sul sito di Rockstar o attraverso il Rockstar Game Launcher entro e non oltre il prossimo 5 gennaio 2022 sarà possibile ricevere uno sconto di 10 euro sul prezzo.

Il pacchetto, di cui si è parlato molto nelle ultime settimane, conterrà le versioni rimasterizzate di GTA 3, GTA: Vice City e GTA: San Andreas e conterrà dei miglioramenti grafici e importanti ottimizzazioni al modello di gameplay senza sacrificarne l’aspetto e l’essenza degli originali.

Rockstar ha dichiarato che nel corso del 2022 realizzerà anche una conversione di questa collection per i dispositivi Android e iOS. A partire dall’11 ottobre invece i giochi originali pubblicati in digitale sono stati rimossi da tutte le piattaforme in cui erano disponibili per lasciare spazio a questa nuova release aggiornata.

