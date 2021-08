Quake Remaster è disponibile, anche su Xbox Game Pass

Bethesda ha pubblicato ufficialmente Quake Remaster, una riedizione dello sparatutto originale per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Le versioni Xbox Series X e PS5 arriveranno successivamente come update gratuito per coloro che acquisteranno il titolo su PS4 o Xbox One. Questa remaster è stata realizzata da id Software in collaborazione con Machine Games, con quest’ultima coinvolta anche nella realizzazione di una nuova espansione.

Il gioco è inoltre incluso nell’offerta Xbox Game Pass, oppure è acquistabile singolarmente al costo di 9,99 Euro.

Ecco la descrizione ufficiale

Sviluppato dal pluripremiato team di id Software, Quake® è l’innovativo e originale sparatutto dark fantasy in soggettiva che ancora oggi è fonte d’ispirazione per gli FPS classici. Oggi puoi giocare all’originale, aggiornato e graficamente migliorato.

Prova il gioco originale in versione migliorata

Goditi la versione originale e autentica di Quake, ora con supporto per risoluzione fino a 4K* e widescreen, modelli migliorati, illuminazione dinamica e colorata, anti-aliasing, profondità di campo, colonna sonora originale e suggestiva composta da Trent Reznor e tanto altro ancora. Non esiste momento migliore per giocare a Quake.

Affronta la campagna dark fantasy

Sei Ranger, un guerriero dotato di un potente arsenale di armi. Lotta contro cavalieri corrotti, orchi deformi e un esercito di creature contorte in quattro dimensioni oscure pullulanti di basi militari infestate, antichi castelli medievali, segrete piene di lava e cattedrali gotiche alla ricerca delle quattro rune magiche. Solo dopo aver ottenuto le rune avrai il potere di sconfiggere l’antico male che minaccia l’umanità.

Ottieni i pacchetti di espansione nuovi e classici

In Quake sono inclusi i pacchetti di espansione originali “Scourge of Armagon” e “Dissolution of Eternity” e le due espansioni sviluppate dal pluripremiato team di MachineGames, “Dimension of the Past” e il nuovo “Dimension of the Machine”.

Scopri la nuova espansione “Dimension of the Machine”

Nei recessi più profondi del labirinto si trova il nucleo di lava e acciaio noto come “La Macchina”. Viaggia nel tempo e nello spazio contro le forze del male per radunare le rune perdute, alimentare la macchina dormiente e aprire il portale che nasconde la più grande minaccia per tutti i mondi conosciuti. Distruggila… prima che distrugga tutti noi.

Prova la modalità multigiocatore (anche cooperativa) online e locale

Combatti nella campagna base dark fantasy e nelle espansioni in modalità cooperativa per 4 giocatori su schermo condiviso in locale oppure online e gareggia in stile rétro con supporto per 8 giocatori (online) o 4 giocatori (schermo condiviso locale). Con supporto a server dedicato per matchmaking online e supporto peer-to-peer per partite personalizzate.

Scarica mod gratuiti e missioni aggiuntive

Amplia la tua esperienza con mod e missioni gratuite create dai fan e ufficiali, come Quake 64, ora disponibile per il download e per le tue partite. Altre missioni e mod ufficiali e creati in arrivo.

Gioca con la funzionalità cross-play

Affronta la campagna e tutti i pacchetti di espansione in modalità cooperativa o cimentati in partite multigiocatore con i tuoi amici indipendentemente dalla piattaforma!