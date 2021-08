Quake sta per tornare, classificata in Corea la remaster in HD

Annunci

Quake sta per fare il suo trionfale ritorno?

Il ritorno di Quake è ormai una certezza e probabilmente ne sapremo maggiormente in occasione dell’imminente QuakeCon 2021, nel frattempo arriva la conferma che Bethesda lancerà una remaster in alta definizione del primo capitolo, la quale ha da poco ricevuto la classificazione in Corea per tutte le piattaforme disponibili sul mercato: PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC.

La Entertainment Software Rating Board ha invece classificato semplicemente “Quake”, ma supponiamo si tratti del medesimo gioco.

In un panel previsto per domani 20 agosto, intitolato “Let’s Talk Quake” era stata riportata la seguente descrizione, poi rimossa:

Quake è tornato, in questo stream speciale John Linneman di Digital Foundry parla con Jerk Gustafsson di Machine Games dell’iconica eredità del titolo e di cosa significasse per entrambi. La coppia discuterà anche dei contenuti aggiuntivi che Machine Games ha contribuito a questa edizione rivitalizzata.

L’ultima parte suggerisce un coinvolgimento di Machine Games in questa nuova versione di Quake, che potrebbe dunque essere anche un rifacimento grafico con alcune modifiche e nuovi contenuti. L’annuncio potrebbe arrivare proprio durante la giornata di domani.

Fonte: Gematsu