Xbox: nuovi giochi retrocompatibili potrebbero essere in arrivo a novembre

A quanto pare Microsoft potrebbe riprendere nuovamente ad aggiungere titoli al suo programma della retrocompatibilità sulle console della famiglia Xbox.

Questi potrebbero arrivare in occasione del 20° anniversario di Xbox che coinciderà proprio con il mese di novembre.

L’indiscrezione è stata riportata da Shpeshal_Nick, co-fondatore di XboxEra, il quale ha riportato sui social che Microsoft starebbe attualmente testando diversi titoli Xbox 360 e della prima Xbox, circa una decina secondo l’insider. Nick ovviamente ha invitato “alla calma” sottolineando però che qualcosa si sta muovendo nuovamente nell’ambito della retrocompatibilità.

Già nei mesi scorsi alcuni esponenti di Microsoft avevano lasciato aperta la porta al ritorno di altri classici del passato, tuttavia in questi casi il problema a monte non è Microsoft, ma bisogna raggiungere degli accordi con i detentori delle proprietà intellettuali originali.

An update here. It seems some games may have been datamined, but sometimes OG and 360 games are tested for BC but don't make the cut so I won't list any games as to not set expectations. Just a heads up that there's been activity here so I'd probably expect something in November https://t.co/dBidwLcf8g

— Nick (@Shpeshal_Nick) October 4, 2021