Suicide Squad: Kill the Justice League, rilasciato lo story trailer italiano

Ecco il nuovo trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League

In occasione del DC FanDome è stato presentato un nuovo trailer ufficiale per Suicide Squad: Kill the Justice League, il nuovo videogioco sviluppato da Rocksteady e incentrata sull’omonima squadra di villain impegnati a difendere il pianeta dalla minaccia più inaspettata… la Justice League, finita sotto il controllo di Brainiac.

Uno story trailer che purtroppo non mostra sequenze di gameplay, bensì si concentra proprio nello sviscerare le atmosfere scanzonate della storie e le sfaccettate personalità dei quattro protagonisti: Deathstroke, Harley Quinn, King Shark e Captain Boomerang.

Al contempo però possiamo apprezzare la realizzazione tecnica del titolo, dato che il filmato è realizzato con il motore di gioco, offrendoci dunque un piccolo assaggio della natura next gen della produzione, in arrivo nel 2022 su PlayStation 5, PC e Xbox Series X.