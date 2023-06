Lies of P arriva a settembre, demo disponibile da oggi

Lies of P arriverà a settembre su PC e console

Fireshine Games, in collaborazione con NEOWIZ, hanno annunciato che la Deluxe Edition fisica dell’attesissimo souls-like Lies of P, disponibile dal 19 settembre 2023 sui sistemi PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Disponibile per il pre-ordine da oggi, la Lies of P Deluxe Edition include una copia fisica del gioco presentata in un’esclusiva scatola da collezione ispirata a un tomo, una SteelBook® in edizione limitata, un artbook cartonato e oggetti bonus digitali, tra cui la colonna sonora originale, il costume “The Great Venigni’s Set” e una maschera unica da indossare al festival.

Il 19 settembre sarà disponibile anche un’edizione fisica standard. I fan che preordineranno l’edizione fisica standard o la Deluxe Edition fisica riceveranno anche il “Mischievous Puppet’s Set”, con un costume in-game bonus.

Disponibile per il download da oggi, una nuova entusiasmante demo offre ai giocatori l’accesso anticipato ai primi due capitoli di Lies of P, che includono impegnativi scontri con i boss, l’introduzione di personaggi chiave e aree uniche da esplorare. La demo offre diverse ore di gioco e permette ai giocatori di esplorare liberamente l’area principale del gioco, l’Hotel Krat. La demo offre uno sguardo introduttivo a Lies of P, ma è solo un assaggio dei contenuti completi del gioco che i fan potranno aspettarsi al lancio.

Caratteristiche chiave: