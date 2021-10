Street Fighter V sostiene la ricerca sul cancro al seno con nuovi costumi

Annunci

Street Fighter V sostiene la ricerca sul cancro al seno

In onore del mese della sensibilizzazione sul cancro al seno, Street Fighter V sta collaborando con la Breast Cancer Research Foundation (BCRF), i più grandi finanziatori privati della ricerca sul cancro al seno nel mondo, per offrire costumi a tema completamente nuovi per i personaggi giocabili Chun-Li e Ryu. Questi costumi di beneficenza color rosa in edizione speciale sono progettati per portare più consapevolezza e supporto per la ricerca sul cancro al seno. I due costumi BCRF per Chun-Li e Ryu saranno disponibili a livello globale nelle versioni PS4 e Steam di Street Fighter V per un periodo di tempo limitato, a partire dal 12 ottobre 2021 e fino al 12 novembre 2021.

I costumi saranno offerti singolarmente o in bundle e tutti i proventi ricevuti andranno alla ricerca sul cancro al seno.

Ogni 14 secondi, da qualche parte nel mondo, a una donna viene diagnosticato un cancro al seno. A livello globale, il cancro al seno causa il maggior numero di decessi correlati al cancro tra le donne, con una stima di 685.000 donne solo quest’anno. Ma grazie alla ricerca, il progresso è possibile. Negli Stati Uniti, i decessi per cancro al seno sono diminuiti del 40% da quando è stata fondata la BCRF.

Myra Biblowit, President e CEO di BCRF ha dichiarato:

Quest’anno, il cancro al seno è diventato il tumore più comune al mondo, colpendo 2,3 milioni di persone” ha dichiarato Myra Biblowit, President e CEO di BCRF. La necessità di trattamenti migliori e più efficaci non è mai stata così grande. Siamo grati per l’opportunità di evidenziare questa esigenza critica tramite Capcom. Attraverso questa partnership, siamo pronti ad avere un impatto diretto e tangibile sul progresso della scienza salvavita, insieme.

Dal 12 ottobre 2021 al 12 novembre 2021, Capcom donerà il 100% dei proventi che riceverà per gli acquisti dei costumi di Chun-Li e Ryu alla Breast Cancer Research Foundation con una donazione minima garantita di $25.000 USD. Capcom divulgherà l’importo totale della sua donazione dopo la fine della campagna.