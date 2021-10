God of War arriva su PC a gennaio 2022 e avrà tante opzioni grafiche

Non mancherà l’integrazione completa con NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS), disponibile su RTX e che permetterà di giocatore al titolo con dei ritmi altissimi senza sacrificare impostazioni grafiche e risoluzioni in uscita più elevate.

Oltre a DLSS, sarà disponibile la tecnologia NVIDIA Reflex a bassa latenza. Reflex offre un’esperienza più reattiva, che ti permette di agire più rapidamente e sferrare combo più letali. Oltre a miglioramenti grafici e delle prestazioni, offriamo anche il supporto per l’ultra-widescreen 21:9!



Per i giocatori che prediligono l’uso del controller, il titolo supporterà i controller wireless DUALSHOCK 4 e DUALSENSE, oltre a un’ampia gamma di altri gamepad.L’uscita di God of War per PC sarà accompagnata dal supporto garantito per controller e dalla possibilità di personalizzare i comandi della tastiera.

I giocatori fedeli a mouse e tastiera potranno personalizzare totalmente le combinazioni di tasti per adattare i comandi al proprio stile di gioco.

E per finire, l’acquisto di God of War per PC ti darà l’accesso ai seguenti contenuti digitali:

· Set di armature Voto di morte per Kratos e Atreus

· Skin per scudo Guardiano dell’esilio

· Skin per scudo Brocchiero della fucina

· Skin per scudo Anima elfica lucente

· Skin per scudo Scudo oscuro