Fantasy Life Online arriva in occidente

Fantasy Life Online arriverà in occidente grazie a Boltrend Games

Fantasy Life Online, il celebre simulatore di vita RPG online per smarphone sviluppato da Level-5 e che fino ad oggi era rimasto confinato in Giappone, arriverà finalmente in occidente grazie a Boltrend Games, che si occuperà della distribuzione sui dispositivi Android e iOS.

Dal 28 ottobre al 5 novembre si terrà una beta a numero chiuso su Android in una cerchia ristretta di paesi: Australia, Malesia, Finlandia, Romania, e Argentina. Una votla conclusi i test i dati di salvataggio verranno cancellati, ma tutto il denaro ottenuto verrà rimborsato durante la fase di open beta.

Sebbene il gameplay e la storia si concentrino maggiormente sulla costruzione della città, non mancano comunque gli elementi distintivi di Fantasy Life che ibridano elementi gestionali e da gioco di ruolo giapponese. Il titolo inoltre reintroduce anche alcuni volti già noti della serie.

Fonte: Gematsu