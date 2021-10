Dying Light è disponibile su Switch

Annunci

Dying Light arriva su Nintendo Switch!

Techland ha lanciato l’attesissimo Dying Light Platinum Edition per Nintendo Switch. Ora l’edizione definitiva e più ricca di contenuti del celebre gioco di sopravvivenza a tema zombie di Techland finalmente arriverà su Nintendo Switch.

Il gioco è arrivato su Switch con una tante nuovissime funzionalità progettate appositamente per questa piattaforma, come il rumble HD, il touchscreen, la mira a giroscopio, la modalità co-op locale e online e i sensori di movimento. Dying Light Platinum Edition offre oltre centro di ore di gioco in modalità giocatore singolo, a cui si aggiungono molti altri imperdibili contenuti che è possibile ottenere giocando o esplorando il mondo con gli amici, in modalità co-op.

Include:

Dying Light – il gioco completo vincitore di numerosi premi.

Dying Light: The Following – un’immensa espansione che include una nuova storia, una vasta mappa originale e un buggy da guidare e personalizzare.

Dying Light: Bozak Horde – un’entusiasmante modalità di gioco con una storia tutta sua.

Cuisine & Cargo – due zone di quarantena aggiuntive.

Ultimate Survivor Bundle – un set di armi e outfit esclusivi.

Hellraid – una nuova modalità di gioco che si svolge in un’ambientazione dark-fantasy.

Un’ampia collezione di skin e armi con cui sarà ancora più divertente fare strage di zombie.

Ecco il trailer di lancio: