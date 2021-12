The World Ends With You ha un futuro incerto, il producer invita i fan a supportare la serie

Annunci

The World Ends With You avrà un terzo capitolo?

A novembre, Square Enix ha rivelato che NEO: The World Ends With You – secondo capitolo della serie arrivato su PS4 e Switch – non ha soddisfatto le aspettative di vendita iniziali dell’azienda.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Anche se potrebbe non sembrare una prospettiva brillante per il futuro della serie, il produttore Tomohiko Hirano ha recentemente dichiarato ai microfoni di Nintendo Life che se i fan mostreranno il loro supporto nei confronti della serie, potrebbe muoversi qualcosa in futuro. Al momento però non c’è alcun progetto in cantiere.

“Francamente, nulla è stato deciso in termini di una prossima puntata. Tuttavia, essendo un gioco basato su una città reale, ci sono ancora molte aree che non siamo ancora stati in grado di portare in vita nei giochi, quindi una parte di me vuole realizzarlo in qualche modo. Se i giocatori ci comunicano la loro passione per il gioco, la nostra azienda potrebbe decidere di farci fare un seguito!”.

Fonte: Nintendo Life