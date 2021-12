Final Fantasy VII Remake: arriva l’upgrade a PS5 per la versione PS Plus

Ricorderete sicuramente la decisione di Sony di bloccare l’upgrade di Final Fantasy VII Remake da PS4 a PS5 per la versione riscattata dagli abbonati PlayStation Plus.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Ecco, oggi Sony e Square Enix annunciano ufficialmente che a partire da mercoledì coloro che hanno riscattato la versione PS Plus del remake potranno eseguire l’upgrade a PS5 in maniera del tutto gratuita, senza costi aggiuntivi.

In aggiunta il DLC “Episode Intermission”, con protagonista Yuffie Kisaragi, sarà scontato del 25% per un periodo di tempo limitato.

Vi ricordiamo inoltre che Final Fantasy VII Remake è stato rilasciato lo scorso 16 dicembre anche su PC, in esclusiva per Epic Games Store.

Starting this Wednesday…

• PS Plus subscribers who previously redeemed @FinalFantasy VII Remake via @PlayStation Plus will be able to upgrade to the PS5 version of the game.

• Episode Intermission, the DLC featuring Yuffie Kisaragi, will be 25% off for a limited time! pic.twitter.com/mnkCIRR586

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) December 19, 2021