Ubisoft annuncia il remake di Splinter Cell, primo teaser

Con un teaser trailer Ubisoft ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di un remake di Splinter Cell, realizzato da Ubisoft Toronto, studio che aveva già lavorato all’apprezzato Splinter Cell: Blacklist. Non sono state annunciate ancora le piattaforme di riferimento, ma il progetto sfrutterà lo Snowdrop Engine di The Dvision e del prossimo videogioco di Avatar.

Ubisoft ha dato il via libera allo sviluppo di un remake di Splinter Cell che attingerà alla ricca tela del marchio”, si legge nell’annuncio. “Guidato da Ubisoft Toronto, il gioco sarà ricostruito da zero utilizzando il motore Snowdrop di Ubisoft, lo stesso motore utilizzato per sviluppare Avatar: Frontiers of Pandora, così come il prossimo gioco di Star Wars di Ubisoft, per offrire visuali di nuova generazione e gameplay e l’illuminazione dinamica e le ombre per cui la serie è nota.