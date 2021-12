Final Fantasy VII Remake Intergrade arriverà il 16 dicembre su PC

Annunci

Final Fantasy VII Remake arriva finalmente su PC

Alla cerimonia dei The Game Awards 2021 è stato annunciato ufficialmente l’arrivo di Final Fantasy VII Remake Intergrade su PC, con una data di uscita prevista per il 16 dicembre in esclusiva su Epic Games Store.

La compagnia elettrica Shinra sfrutta l’energia mako, linfa vitale del pianeta, per trasformarla in elettricità con i suoi reattori e, di fatto, sembra stringere in pugno le sorti del mondo. Ma non è così: a opporre resistenza c’è il gruppo di attivisti Avalanche.

Per distruggere il reattore 1 a Midgar, l’Avalanche chiede aiuto a Cloud, ex membro dell’élite militare SOLDIER. L’operazione finisce con il gettare la città nel caos, mentre Cloud è tormentato dalle visioni del suo nemico, morto tempo addietro…

È così che inizia la storia che cambierà il destino dell’umanità.

Questo gioco è la versione rivisitata di FINAL FANTASY VII, uscito per la prima volta nel 1997.

Come gioco a se stante e prima parte di un progetto più ampio, è basato sull’originale fino alla fuga da Midgar e arricchito di nuovi elementi.

FF7R EPISODE INTERmission è la nuova avventura di FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE con protagonista Yuffie Kisaragi, la ninja di Wutai in missione segreta a Midgar dove, in collaborazione con il nucleo originario dell’Avalanche, intende impadronirsi dell’ultramateria della Shinra.

I contenuti

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE contiene:

FINAL FANTASY VII REMAKE

Contenuto scaricabile FF7R EPISODE INTERmission (nuovo episodio Yuffie)

Shuryactus

Bracciale di Midgar

Bracciale Shinra

Bracciale di Corneo

Cintura da fuoriclasse

Cristallo di mako

Orecchini del ritorno

Materia di invocazione Carbuncle

Materia di invocazione Chocobino

Materia di invocazione Kyactus

Armi, equipaggiamento, accessori e materie di invocazione si trovano in Pacchetto regalo nel menu principale.

L’arma Shuryactus si può usare solo in FF7R EPISODE INTERmission (episodio Yuffie).