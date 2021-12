Alan Wake 2 è realtà, arriverà nel 2023

Annunci

Alan Wake 2 arriverà ufficialmente nel 2023

Si è fatto attendere ben 11 anni ma finalmente Remedy ha annunciato ufficialmente Alan Wake 2 ai The Game Awards 2021.

Con un teaser breve di 50 secondi è stato annunciato l’arrivo del sequel su PlayStation 5, Xbox Series X e PC, con una finestra di lancio prevista per il 2023. Il progetto è parte dell’accordo di publishing stipulato tra Epic Games e Remedy, con la prima che si occuperà di pubblicare il gioco in esclusiva sul proprio store per PC.

Hector Sanchez di Epic Games Publishing ha dichiarato:

Remedy continua a spingere il mezzo in avanti con ogni titolo che crea. Alan Wake II continua la tradizione di una storia altamente suggestiva ed emotivamente evocativa intrecciata con un gameplay avvincente, raggiungendo contemporaneamente nuovi traguardi che solo loro potrebbero raggiungere. Non potremmo essere più onorati di aver contribuito a portare alla luce la visione di Sam e del team.