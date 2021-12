Uncharted: L’eredità dei ladri arriverà a gennaio su PS5, upgrade a pagamento da PS4

I possessori di copie fisiche per PS4 devono inserire il disco all’interno della console PS5 ogni volta che desiderano scaricare o giocare alla versione digitale per PS5. I possessori di copie fisiche per PS4 che hanno acquistato la PS5 Digital Edition senza lettore di dischi non saranno in grado di ottenere la versione per PS5 a prezzo ridotto.

Gli abbonati a PlayStation Plus che hanno ottenuto UNCHARTED 4: Fine di un ladro tramite il loro abbonamento al servizio PlayStation Plus non sono idonei ad effettuare l’upgrade alla versione digitale per PS5 al costo di 10€.