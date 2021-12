Matrix Awakens: annunciata un’esperienza in Unreal Engine 5 per PlayStation 5 e Xbox Series

Epic Games ha annunciato ufficialmente Matrix Awakens, un’esperienza interattiva realizzata con l’impiego della tecnologia Unreal Engine 5, ambientata nell’universo della saga cinematografica di Matrix.

Questo showcase tecnico pesa la bellezza di 30 Gb ed è già disponibile gratuitamente per il preoalod. E’ molto probabile che l’app si sbloccherà durante i The Game Awards 2021 del 9 dicembre, dove a quanto pare verrà effettivamente presentata da Epic Games.

Ecco una descrizione sulla pagina ufficiale del Microsoft Store:

Preparati a un assaggio di narrazione e intrattenimento interattivi con UE5 in questa demo gratis con tecnologia in tempo reale e una componente cinematografica che supera ogni limite. Realizzato da membri della troupe del film originale, inclusa Lana Wachowski, insieme a Epic Games e associati, “MATRIX, il risveglio: Un’esperienza su Unreal Engine 5” è un folle viaggio nell’universo distorto di MATRIX, con la partecipazione di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Vuoi vedere cosa si può creare combinando la potenza di Unreal Engine 5 e Xbox Series X/S? Entra nel mondo di una delle saghe di film d’azione più emblematiche mai realizzate. Pre-scarica ora MATRIX, il risveglio: Un’esperienza su Unreal Engine 5. Continua a seguirci in vista dei Game Awards del 9 dicembre, quando l’esperienza sarà rivelata!