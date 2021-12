Annunciato The Expanse: A Telltale Series

Annunci

Annunciato il videogioco di The Expanse!

Telltales Games e Deck Nine Games hanno annunciato ufficialmente alla cerimonia dei The Game Awards 2021 il loro nuovo progetto realizzato in collaborazione: una serie episodica basata su The Expanse.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

The Expanse: A Telltale Series sarà un videogioco a episodi basato sull’omonima serie TV (a sua volta ispirata ai romanzi), tuttavia al momento non abbiamo una data di lancio e le piattaforme designate dallo sviluppatore.

Ecco una descrizione diffusa da Telltale:

In un prossimo futuro, nella periferia della cintura di asteroidi, si scatena un sanguinoso ammutinamento sull’Artemide. Assumi il ruolo di XO Camina Drummer, dove le tue scelte determinano il destino della nave. Cosa farai con la verità, Bosmang?