Remedy e Tencent partner per un nuovo gioco free-to-play

Annunci

Vanguard è un nuovo sparatutto realizzato da Remedy

Remedy Entertainment ha annunciato di aver stipulato un accordo globale di sviluppo, licenza e distribuzione con il gigante il colosso cinese Tencent per sviluppare un nuovo sparatutto PvE cooperativo free-to-play. dal nome in codice “Vanguard”.

Il gioco è ancora in una fase di concettualizzazione e “combinerà l’esperienza narrativa di Remedy e il gameplay d’azione in un’esperienza multiplayer coinvolgente“. Sarà sviluppato utilizzando Unreal Engine e il suo budget di sviluppo sarà “nella gamma di un tipico budget di gioco AAA di Remedy”.

L’accordo con Tencente prevede che Remedy sviluppi e pubblichi Vanguard in tutto il mondo, mentre il colosso cinese lo localizzerà e lo pubblicherà per mercati asiatici selezionati. Inoltre, Tencent ha ottenuto i diritti mondiali per sviluppare e pubblicare una versione mobile del gioco.

Non è chiaro quando vedremo questo gioco, ma è importante sottolineare che Remedy è attualmente impegnata nello sviluppo di diversi progetti: la campagna single player di CrossfireX, uno spin-off multiplayer di Control dal nome in codice “Condor” e l’attesissimo Alan Wake 2 previsto nel 2023. Remedy inoltre sarebbe anche al lavoro su un potenziale sequel di Control.

Fonte: PureXbox