ATLUS prevede il rilascio di un gioco importante nel 2022

Un nuovo Persona in arrivo nel 2022?

Atlus è una di quelle aziende che rientrano nella sfera delle imprevedibili. Anche quando lo sviluppatore giapponese lascia indizi su ciò che potrebbe essere in arrivo, è ancora difficile individuare le sue intenzioni, ed è per questo motivo che invitiamo a prendere “con le pinze” le recenti dichiarazioni del producer Shinjiro Takada alla rivista Famitsu.

Takada afferma che Atlus spera di rilasciare un titolo importante ad un certo punto nel 2022. Takada descrive il progetto come “un gioco destinato a diventare un pilastro per Atlus”, quindi si presume che faccia parte di un franchise di punta, come Persona. oppure un progetto completamente nuovo di stampo tripla A.

Il progetto che viene subito in mente non è tanto Persona, bensì Project Re Fantasy, un gioco di ruolo in sviluppo da almeno cinque anni circa. Non sappiamo quasi nulla di Re Fantasy, ma sul progetto dovrebbero esserci al lavoro diversi veterani del Persona Team.

Fonte: PersonaCentral