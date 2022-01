Armored Core 6: trapelano immagini, dettagli sulla storia e il gameplay

Annunci

Ecco le prime immagini di Armored Core 6

Grazie ad un post di ResetEra pubblicato da Red Liquorice, sono arrivati i primi dettagli e gli screenshot di un nuovo gioco Armored Core grazie ad un sondaggio organizzato da From Software per una cerchia ristretti di consumatori.

Il sondaggio includeva una descrizione, schermate e due brevi video di gioco: uno di un boss e uno di un’area innevata. Gli screenshot e i video erano contrassegnati da un ID, ma l’utente è stato in grado di oscurare i watermark sugli screenshot e di condividerli pubblicamente.

Ecco una traduzione della storia contenuta nel sondaggio:

Melange, una sostanza sconosciuta che potrebbe far progredire drammaticamente la società umana. In passato, questa sostanza ha causato una catastrofe cosmica sul pianeta Bashtar che ha inghiottito i sistemi stellari circostanti e alla fine la sua stessa esistenza è andata perduta. Decenni dopo, la reazione Melange fu nuovamente confermata sul pianeta Bashtar. Alla ricerca della sostanza sconosciuta che avrebbe dovuto essere perduta, iniziano a turbinare varie speculazioni. Vengono coinvolte varie parti; Il governo, le corporazioni, i cultisti e i mercenari sconosciuti… Il protagonista è uno di loro. Il gioco è un titolo d’azione mecha TPS (sparatutto in terza persona) che ti consente di muoverti su una mappa in scala che rappresenta un mondo fantascientifico unico con azione dinamica di mech. Affronterai nemici forti e feroci battaglie sia a lungo che a corto raggio usando pistole e lame.

Il mondo della fantascienza creato da Hidetaka Miyazaki: la visione del mondo fantascientifica unica e profonda di FromSoftware e la storia a più livelli. Ambientato sul pianeta Bashtar, un mondo fantascientifico devastato da un disastro planetario, con un senso di scala travolgente che solo i mecha possono fornire.

In una mappa massiccia e tridimensionale, puoi sentire la scala dell’universo dei mecha. Un’ampia varietà di mappe che offrono una serie di nemici impegnativi e situazioni accuratamente studiate che vale la pena affrontare ancora e ancora.

Senti la tensione, nelle battaglie a lungo e corto raggio – Questo gioco offre non solo combattimenti a lungo raggio con le armi da fuoco, ma anche elementi di combattimento a corto raggio come lama e scudo, che aggiungono un senso di urgenza al gioco. Decidi tra tattiche difensive durante battaglie tese e impegnative contro potenti nemici.

Azione dinamica e tridimensionale – Il movimento dinamico e tridimensionale del gioco è qualcosa che nessun essere umano può imitare. Puoi muoverti liberamente nella vasta mappa con la mobilità unica di un mech.

Alto grado di libertà nella personalizzazione: riconfigura parti del corpo e armi per potenziare il tuo mech. Con un alto livello di personalizzazione, puoi costruire un mech adatto al tuo stile di gioco; da una build incentrata sul combattimento a distanza ravvicinata e sulla mobilità, o una build che enfatizza la potenza di fuoco per spazzare via sciami di nemici in una volta.