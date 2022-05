Dead Space: il remake uscirà a gennaio 2023, nuovo gameplay

EA ha confermato tramite un comunicato stampa che l’attesissimo remake di Dead Space verrà lanciato il 27 gennaio 2023 e sarà disponibile esclusivamente su Xbox Series X, PS5 e PC.

Il comunicato stampa conferma che il gioco “è stato ricostruito da zero sfruttando il motore di gioco Frostbite” e la sua grafica “è stata accuratamente reinventata per evocare un nuovo livello di immersione e qualità”.

Sviluppare questo remake è stato molto divertente per noi di Motive, poiché siamo veri fan del franchise e vogliamo trattarlo con il rispetto che merita. È stato altrettanto emozionante vedere le reazioni dei giocatori mentre li portiamo in questo viaggio di sviluppo con noi.

Stiamo facendo grandi progressi nel nostro percorso verso Alpha e siamo felici di annunciare che il gioco verrà lanciato a gennaio del prossimo anno. Non vediamo l’ora che i giocatori, vecchi e nuovi, vedano come abbiamo elevato l’esperienza originale nel remake in modo che abbia un impatto altrettanto efficace per questa generazione.