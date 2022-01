PlayStation VR2 è il nome ufficiale del prossimo visore Sony, ecco le specifiche

Durante il CES 2022 Sony ha ufficializzato il nome del suo prossimo visore per la realtà virtuale, che proseguirà sulla scia delle numerazioni, quindi semplicemente PlayStation VR2.

La società ha anche annunciato tutte le specifiche tecniche complete, confermando che effettivamente segnerà un salto generazionale importante per il gaming in VR su console.

PlayStation VR2 porta i giochi in realtà virtuale a un livello completamente nuovo, consentendo un maggiore senso di presenza e consentendo ai giocatori di esplorare i mondi di gioco come mai prima d’ora. Con il visore acceso e i controller in mano, i giocatori sperimenteranno una gamma più ampia di sensazioni senza eguali, grazie alla creatività dei mondi di gioco realizzati dai nostri sviluppatori di livello mondiale e alla tecnologia più recente incorporata nell’hardware.

Basandosi sulle nostre innovazioni di PlayStation 5, PlayStation VR2 aggiunge una vera esperienza di nuova generazione con immagini ad alta fedeltà, nuove funzionalità sensoriali e tracciamento migliorato, insieme a una configurazione semplificata a cavo singolo.