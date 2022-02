Overcooked! All You Can Eat – Recensione

Annunci

Nome completo – Overcooked! All You Can Eat

Piattaforme – PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 5

PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 5 Developer – Team17, Ghost Town Games

Publisher – Team17

Distribuzione – Digitale, Fisica

Data di uscita – 10 Novembre 2020

Genere – Cooking Game, Co-op, Arcade, Platform

Versione testata – Nintendo Switch

A sei anni dal rilascio del primo titolo, la Ghost Town Games e Team17 tornano alla ricerca di prodi superchef per salvare il mondo dal disastro culinario: approda quindi anche su Switch Overcooked! All You Can Eat. Affilate i coltelli e accendete i fornelli, le cucine hanno ancora una volta bisogno di grembiuli e abilità!

Per chi si trova per la prima volta a fronteggiare le temibili minacce, tra mostri polpetta affamati e panini zombie (la famigerata piaga del Living Bread), per sopravvivere all’acclamatissimo Overcooked! è importante armarsi di tenacia e adattabilità: la missione è quella di viaggiare tra le molteplici cucine del mondo e servire ai clienti i pasti migliori della propria vita, nel minor tempo possibile. Ma attenzione: persino il più stellato chef rischia di cedere di fronte alle ostilità se sceglie di lavorare da solo…

Una versione… succulenta

La raccolta Overcooked! All You Can Eat riunisce tutti i contenuti mai rilasciati per Overcooked! e Overcooked! 2 in versione rimasterizzata, arrivando a offrire persino il supporto al 4k mantenendo senza difficoltà i 60 frame al secondo. Tutto cotto a puntino e disponibile fino all’ultimo boccone!

In aggiunta, la raccolta dispone anche di nuovi livelli e nuove skin per ogni chef giocabile — tutti elementi esclusivamente disponibili con Overcooked! All You Can Eat. I livelli inediti sono ingegnosi quanto quelli originali tanto amati dai fan, sempre brillanti nella direzione artistica che contraddistingue sin dal primo rilascio il titolo. L’esperienza di Overcooked! e Overcooked! 2, già completa ed entusiasmante, viene così ulteriormente arricchita da novità che lasceranno anche i giocatori più affamati di sfida sicuramente sazi e soddisfatti.

Ma non finisce qui: tutti i livelli già presenti nei precedenti due titoli sono disponibili per le partite in coop online per la prima volta, e tutte le cucine di All You Can Eat supportano il crossplay per preparare l’eroica armata di cuochi che sventerà la fine del mondo. Non si è mai vista una catena di ristoranti così ben collegata!

Con la giusta ricetta il divertimento è assicurato

Con l’espansione del marchio giungono inevitabilmente nuovi clienti interessati. È per questo che Overcooked! All You Can Eat aggiunge diverse opzioni di accessibilità per soddisfare anche i palati più esigenti, e addirittura include una modalità assistita per chi si approccia per la prima volta al titolo oppure preferisce semplicemente un’esperienza più rilassante e altrettanto esilarante.

E per aggiungere un po’ di pepe a un piatto già delizioso, una nuova serie di trofei sbloccabili è stata abbinata al rilascio di Overcooked: All You Can Eat, presentando quindi un’ulteriore sfida ai giocatori più arditi (e pazienti!). Pronti a dimostrare quanto siete bravi con quella spatola?

VOTO 9