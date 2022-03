Captain Soda: abbiamo provato l’Alpha PlayTest!

Captain Soda

Nel panorama dei giochi platform è fortissima la concorrenza ed è estremamente complesso fare breccia nel cuore dell’utenza. Sono questa volta i ragazzi di Ray Flower Games a mettersi in gioco, attraverso la realizzazione di un irriverente, simpatico e dinamico titolo: parliamo di Captain Soda, cui Alpha Test si è concluso il 6 Marzo, con la possibilità per tutti gli utenti di partecipare e di provare il titolo, purtroppo ancora scarno e povero di dettagli (come, ad esempio, la totale mancanza di audio e di SFX). Il gioco, dunque, versa ancora in uno stato embrionale, ma promette già molto bene.

In questa tipologia di titoli, la trama fa solo da sfondo, o meglio, da incipit. Captain Soda non presenta, dunque, un chissà quale grande accenno di elementi narrativi, fiondando difatti il player direttamente nel cuore pulsante dell’intera produzione: parliamo del gameplay.

I comandi di Captain Soda sono molto intuitivi e facili da memorizzare. Con la classica combinazione di tasti WASD potremo muovere il personaggio all’interno dei livelli, definendo dunque una mobilità a 360 gradi di sicuro molto apprezzata che contribuisce a ricreare molto dinamismo nei momenti più concitati. La barra spaziatrice ci servirà per saltare da una piattaforma all’altra, mentre contemporaneamente dovremo gestire il sistema di mira attraverso l’utilizzo del mouse (con il classico click sinistro per sparare). Le munizioni saranno, per l’appunto, fatte di Soda che potremo prelevare direttamente dalla tuta del personaggio: le ricariche saranno sparse in giro per il livello, e avranno l’aspetto di enormi bolle da oltrepassare.

Elemento molto interessante della produzione è sicuramente la possibilità di potenziare i propri colpi, acquisendo armi sempre più diversificate (anche nel rateo di fuoco e nella tipologia di mira) che potranno dunque colpire più avversari contemporaneamente. Alcune di queste sono scenograficamente d’impatto, come una gigantesca bottiglia di soda utilizzare come un cannone. Unitamente ad un asset di armi molto vasto, ci sarà anche la possibilità di utilizzare accessori per il nostro Captain Soda: si tratterà di power up momentanei o di nuove capacità da applicare durante la partita.

Il level design, sebbene molto semplificato e caratterizzato da una palette di colori fissa e su colori caldi, colpisce per la sua efficacia. Il titolo è fluido, così come i movimenti del personaggio che vengono riproposti come simili a quelli di un liquido all’interno di una bottiglia: tutto il concept dietro la realizzazione dei modelli poligonali è perfettamente coerente, e con l’aggiunta degli SFX e della colonna sonora siamo sicuri di ottenere un risultato ancora più impattante.

Anche la realizzazione ambientale ci ha lasciato piacevolmente colpiti, con una vastità di livelli molto importante e soprattutto interamente diversificata. Difficilmente si avrà l’impressione di aver già affrontato lo stesso livello, e in un titolo “a visuale fissa” tale elemento è di vitale importanza.

Una rinfrescante guerra chimica. Brandite bevande analcoliche come armi per difendere la terra da ondate di invasori alieni! Captain Soda è un affascinante arena shooter a tema soda ispirato a Super Crate Box.

Caratteristiche:

Un’esperienza unica: le armi sono fatte interamente di Soda.

Molto più di un clone di Super Crate Box. Prendendo ispirazione dal gioco acclamato dalla critica, Captain Soda offre molti più livelli, nemici, armi uniche e nuove meccaniche per soddisfare il vostro desiderio di gameplay in stile arcade

Gioca come preferisci. Scegli tra una vasta gamma di armi e accessori per migliorare il tuo personaggio e personalizzare il tuo equipaggiamento

Una campagna a livello di divertimento. Scopri le sfide e le sorprese nascoste nel titolo!

Non possiamo fare altro che rimandarvi alla pagina Steam del titolo e suggerirvi di aggiungerlo alla lista dei desideri!

