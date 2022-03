Hogwarts Legacy si presenta con un lungo trailer e arriverà anche su Switch

Hogwarts Legacy è il protagonista di un lungo trailer

Warner Bros, in occasione dello State of Play di ieri sera, ha presentato un lungo trailer di 20 minuti per presentare il gameplay di Hogwarts Legacy.

Il progetto, come si poteva immaginare, è veramente molto ambizioso e punta a rappresentare un gigantesco open world ambientato nel mondo di Harry Potter. calato in un periodo storico inedito per l’universo immaginato da J.K. Rowling.

Ecco una descrizione del gioco:

Benvenuto a Hogwarts Legacy Sei un nuovo studente della famosa scuola di stregoneria e magia con un’abilità unica di manipolare la potente magia antica nascosta nel mondo magico. Dovrai scoprire cosa c’è dietro il ritorno di questa magia dimenticata e chi sta cercando di sfruttarla per distruggere il genere magico, poiché potresti essere tu a decidere il destino dell’intero mondo magico. Ma prima di poter studiare la magia e iniziare a risolvere questi misteri, devi creare la strega o il mago che vuoi essere. Quando arrivi a Hogwarts, verrai smistato in una delle quattro case di Hogwarts: Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde. Dopo esserti sistemato nel tuo dormitorio, incontrerai i tuoi coinquilini nella sala comune. Dovrai quindi frequentare le lezioni e hai un po’ di tempo da recuperare, dato che inizi a Hogwarts alla fine del quinto anno.